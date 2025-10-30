San Bartolomé de Tirajana da luz verde al plan que permite construir 60 casas en El Tablero

Impulso a la construcción de vivienda en San Bartolomé de Tirajana. El Ayuntamiento ha dado luz verde al plan urbanístico que permite la construcción de 160 nuevas viviendas en El Tablero y ha iniciado el procedimiento para legalizar otras 81 casas ubicadas en el asentamiento rural Islas Canarias, en Salobre, que desde hace más de dos décadas se encuentran fuera de ordenación. Así lo aprobó este jueves el Pleno durante una sesión en la que también sacó adelante el proyecto integral para atender a las personas sin hogar que viven en las calles del municipio, así como el inicio del expediente -por segunda vez- para rescatar la concesión del Hotel Las Tirajanas con el objetivo de volver a licitarlo y poder reabrirlo al público tras más de cinco años cerrado.

El Consistorio ratificó este jueves en la sesión plenaria, por unanimidad y de forma definitiva, la modificación del planteamiento urbanístico del polígono T-4 ubicado en El Tablero, que permitirá aumentar de 94- que era la cifra inicial- a 160 el número de viviendas que se prevén edificar en esta zona del municipio. Este procedimiento, que se inició en el año 2018, no implica que se lleve a cabo la reclasificación del suelo ni tampoco cambios en los usos globales o en la ordenación estructural; su alcance se centra en actualizar la normativa de siete parcelas del polígono.

25 años sin legalizar

Además, el Pleno también respaldó por unanimidad una modificación menor del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 1996, destinada a legalizar 81 viviendas que llevan 25 años fuera de ordenación en el asentamiento rural Islas Canarias, en Salobre. Esta medida, la sexta modificación que se realiza en la zona con este objetivo, responde a las demandas de la Plataforma de Afectados de El Salobre, Lomos Los Azules y áreas aledañas y busca dar seguridad jurídica a los propietarios y ordenar la zona edificada. El primer teniente de alcalde, Alejandro Marichal, recordó que en el año 2004 se planteó urbanizar Salobre, pero no fue posible. "Era imposible urbanizar algo ya existente y, por esta razón, hemos cambiado de estrategia y, ahora, estamos intentando ordenar poco a poco la zona edificada para que pase a ser un asentamiento rural", explicó.

Habrá ampliación.