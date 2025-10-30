San Roque de Guía contará con el primer ascensor urbano

El Cabildo se compromete a financiar la construcción del primer ascensor urbano que unirá la zona baja de Guía con el barrio de San Roque. El consejero insular de Cooperación Institucional, Carmelo Ramírez, manifestó su intención de acometer actuaciones que suman 1,4 millones de euros, tras realizar este jueves una visita al municipio

La experiencia ha tenido una gran aceptación vecinal para unir núcleos bajos con algunos barrios de la zona alta de Las Palmas de Gran Canaria, sobre todo entre mayores y personas con dificultades de movilidad. Guía toma ahora el ejemplo, y pretende instalar un ascensor urbano junto a la actual sede de la Escuela Oficial de Idiomas y las Escuelas Artísticas (antiguo instituto), que permitirá facilitar el trasiego de los vecinos de la barriada de San Roque con la carretera general, junto a la parada de guaguas. El proyecto tiene un coste de 200.000 euros.

El alcalde, hablando con los concejales, el consejero y los parlamentarios, este jueves. / LP / DLP

El grupo de gobierno aprovechó la visita del consejero del Cabildo para dar un impulso al proyecto para la instalación de pasos de peatones con señalización inteligente que irán ubicados en el casco y en los barrios de La Atalaya y Becerril.

Sensores y balizas

Estos sistemas, dotados de sensores y balizas de iluminación tipo led, mejorarán la seguridad vial de los peatones, especialmente en calles con una mayor afluencia de viandantes y con un entorno de visibilidad reducida, según el Ayuntamiento.

A su vez, se puso sobre la mesa la necesidad de apoyo económico para llevar cabo la instalación de puntos de recarga para vehículos eléctricos en los barrios de Casas de Aguilar, Montaña Alta, La Atalaya y San Felipe, con el objetivo de impulsar un modelo de transporte más sostenible, en consonancia con los compromisos climáticos y energéticos actuales. De momento, estos surtidores funcionan en el centro del pueblo.

Asfaltar calles

El alcalde, Alfredo Gonçalves, y el edil de Urbanismo, José Manuel Santana, aprovecharon también la presencia de Carmelo Ramírez para sacarle el compromiso económico para costear el reasfaltado de calles en los núcleos de las medianías.

El coste de estos proyectos asciende en conjunto a 1,4 millones de euros.

Guía aprovechó también que durante la convocatoria estaban presentes los parlamentarios Luis Campos y Carmen Hernández (Nueva Canarias) para pedir su respaldo al proyecto de construcción de 45 viviendas de protección oficial que irán en Urbanización Pineda, y que están incluidas ya en el Plan Canario de Vivienda.

45 viviendas en Pineda

La obra cuenta con el respaldo del Consorcio de Gran Canaria para su cofinanciación junto al Gobierno de Canarias. Y se encuentra a la espera de una inminente respuesta para poder iniciar su ejecución cuanto antes.

«Tanto Luis Campos como Carmen Hernández se comprometieron a hacerse eco en el Parlamento de esta demanda, comprometiéndose a exigir que se aceleren los plazos para que estas primeras 45 viviendas sociales en Guía sean pronto una realidad, subrayando que el problema de la vivienda es uno de los más importantes que tiene actualmente Canarias y calificándolo de “un derecho absolutamente quebrado para la gente que vive en nuestra tierra», según los responsables municipales.