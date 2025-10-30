Nueva Canarias destituye a Teodoro Sosa como portavoz en el Cabildo y nombra a Carmelo Ramírez

Nueva Canarias destituye a Teodoro Sosa como portavoz en el Cabildo de Gran Canaria, tras una votación en la que participaron los ocho consejeros del partido. Seis de ellos respaldaron que la portavocía recaiga en Carmelo Ramírez.

Aunque acata la decisión de la mayoría, Teodoro Sosa no comparte que Carmelo Ramírez sea su sucesor. “Entendemos que Carmelo Ramírez no es la persona apropiada para ser portavoz de esta coalición electoral”, señala el consejero de Gobierno de Presidencia y Movilidad Sostenible del Cabildo, alcalde de Gáldar y fundador de Municipalistas Primero Canarias.

Sosa recuerda que, desde que abandonó los órganos de dirección de Nueva Canarias, “yo dije que ponía a disposición el cargo de portavoz, que era lo mínimo que podía hacer, y que mis compañeros decidieran en cada momento si consideraban oportuno o no que continuara”. No obstante, subraya que “nosotros no nos hemos ido ni de la coalición electoral ni del grupo del Cabildo”.

"Yo lo respeto, porque ahí no puedo decir otra cosa. Es decir, hay una mayoría, pero no una unanimidad. Eso sí lo quiero dejar claro. Tanto Raúl García Brink como yo entendemos que, a pesar de que yo tenía disposición para entregar la portavocía, Carmelo Ramírez no es la persona apropiada para ser portavoz, entre otras cosas porque en la coalición electoral hay varias sensibilidades y, por lo tanto, no entendemos que esto sea la renovación que nosotros decíamos hace un año y algo. ¿Dónde está la renovación?", pregunta el consejero.

Sobre si se esperaba el resultado de la votación, asegura que "yo no puedo opinar por ellos, ni debo opinar. Eso es una pregunta para ellos. No quiero cada uno que opine, que digan las razones que han tenido, pero bueno, no pasa nada. Sosa añade que "sí puedo hablar por mí, ¿por qué no firmé? Lo que yo he predicado desde hace un año y pico es que tiene que haber una renovación. ¿Qué renovación se está mostrando, se está presentando a la ciudadanía? ¿Que Carmelo Ramírez era de nuevo portavoz? ¿Cuántos años? Simplemente, eso yo creo que eso es vamos yo no tengo que convencer a nadie. La gente sabe lo que hay".

(Habrá ampliación)