Valsequillo aprueba la rehabilitación de 20 viviendas en el Residencial Almogarén para mejorar la eficiencia energética y accesibilidad

La Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, a través del Instituto Canario de la Vivienda (ICAVI), que dirige Antonio Ortega, ha aprobado técnicamente el proyecto de ejecución, que comprende la rehabilitación energética y la mejora de la accesibilidad de 20 viviendas de promoción pública ubicadas en el Residencial Almogarén, en el término municipal de Valsequillo, en la isla de Gran Canaria.

Las obras, que corresponden al Lote 10 dentro de un expediente que incluye la rehabilitación energética de un total de doce grupos de viviendas protegidas, cuentan con un presupuesto base de licitación de 400.154,90 euros. La actuación está incluida en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y será financiada con fondos europeos Next Generation EU.

Eficiencia energética y accesibilidad

La iniciativa tiene como objetivo mejorar la eficiencia energética del conjunto residencial, reducir el consumo energético y garantizar condiciones óptimas de accesibilidad y seguridad para las personas residentes, en consonancia con los compromisos asumidos en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

El proyecto incluye subproyectos de instalaciones eléctricas de baja tensión, fontanería, instalaciones térmicas, estudios de seguridad y salud, así como la dirección facultativa tanto del proyecto principal como de los subproyectos, además de la coordinación de seguridad y salud.

Viviendas en marcha en Gran Canaria

El Instituto Canario de la Vivienda impulsa actualmente la construcción de un total de cinco promociones públicas en Gran Canaria, con obras en ejecución que suman 126 nuevas viviendas: 7 en Caideros de Gáldar, 18 en Teror, 28 en Reyes Católicos de Las Palmas de Gran Canaria, y dos actuaciones en Telde con 36 y 37 viviendas respectivamente.

Además, el ICAVI cuenta con varias promociones en fase previa a su licitación, entre ellas 36 viviendas en Telde, dos actuaciones de 26 viviendas cada una en Gáldar, 45 en Guía, 8 en Santa Lucía y 21 también en este último municipio. A estas actuaciones se suman otras obras promovidas por distintas administraciones y empresas públicas de vivienda, pero financiadas por el Instituto Canario de la Vivienda, como las 63 viviendas de El Sequero, 130, 36, 74 y 68 en Tamaraceite Sur y 27 en León y Castillo, consolidando así un importante esfuerzo conjunto para aumentar la oferta de vivienda asequible en la isla.

La iniciativa +VICAN

Todas las actuaciones de vivienda en Canarias se desarrollan en el marco de la iniciativa +VICAN, para fortalecer y coordinar las políticas habitacionales en el Archipiélago. Esta estrategia tiene como objetivo principal dar una respuesta integral a la emergencia habitacional mediante la implementación de soluciones sostenibles e inclusivas.

+VICAN busca garantizar el acceso a una vivienda digna, priorizar a los colectivos más vulnerables y promover un desarrollo territorial equilibrado y adaptado a las necesidades actuales de la población canaria.