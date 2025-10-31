60 años entendiéndote

Jacinto Muñoz Yébenes tiene sus sedes en Tenerife y Gran Canaria y ámbito de actuación en las siete islas Canarias y en África.

Hemos contactado con su gerente, Javier Rodríguez Muñoz, para que nos contara algo más de esta empresa que está cumpliendo 60 años ofreciendo el mejor de los servicios del sector. “Los 60 años de existencia nos han permitido llevar un amplio programa de suministros de acuerdo a las necesidades de nuestros clientes; decoración, publicidad, interiorismo, diseño y un extenso abanico de aplicaciones.

Todos los materiales de nuestroprograma de suministros han sido cuidadosamente seleccionados entre los principales proveedores internacionales como pueden ser Exolon, Polycasa, PERSPEX, Panelais, Luz Negra y otras empresas de primer orden. Disponemos de 5.000 m2 de almacenes”.

Líderes en el sector

JMY es líder en el sector de la distribución de materiales tales como el metacrilato, el policarbonato, paneles sándwich y claraboyas. Distribuyen a todas las islas desde sus almacenes de Tene- rife, en el polígono Industrial El Mayorazgo en Santa Cruz de Tenerife, y de Gran Canaria, en el Polígono Industrial La Cazuela y es la única empresa canaria del sector con delegación en las dos provincias.

Otro fuerte de JMY es que da servicio de asesoramiento técnico a sus clientes tanto de talleres como de obras, así como estudios de proyectos de toda clase relacionados con sus materiales.

Hacen entrega a domicilio en el mejor plazo del mercado. “Es por ello, que nuestros clientes confían en su servicio y lo califican como excelente”, afirma Rodríguez.

Primeras marcas internacionales

Trabajan con las primeras marcas internacionales del mercado y la mejor calidad. “Con esto hemos conseguido que el servicio posventa se traduzca en una satisfacción absoluta del cliente. Y grupos como Exolon, 3ª Composites (Polycasa, Perspex) y otros hayan confiado la distribución de sus productos en nuestra empresa”.

La empresa está continuamente trabajando en incorporar nuevos materiales y “actualmente, hemos incorporado una nueva línea de productos para reformar espacios con un gran impacto visual sin hacer casi obras. Esto facilita a los clientes dos aspectos fundamentales, el tiempo de obra se reduce y la facilidad con la que se colocan estos nuevos materiales.

Además, estamos desarrollando con las fábricas productos más responsables y comprometidos con el medio ambiente cumpliendo con las normativas y aportando todos los Certificados Europeos”, asegura el gerente de JMY.

En palabras de Rodríguez sobre la evolución de la actividad, “actualmente parece que el sector vive un momento alegre, siempre con la incertidumbre de cuándo cambiará de dirección el viento que sopla de cola.

Las empresas con las que mantenemos contacto tienen trabajo y casi todas buscan personal cualificado para poder abarcar un poco más y dar un mejor servicio”.