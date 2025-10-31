La Aemet prevé un Halloween más gris en Canarias, con lluvias aisladas y descenso térmico
Las islas más montañosas esperan lluvias débiles y viento en cumbres, mientras predominarán los cielos poco nubosos en el resto del Archipiélago
La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) anuncia un cambio leve pero significativo en las condiciones meteorológicas de Canarias este Halloween, víspera de Todos los Santos. Las previsiones apuntan a cielos en general poco nubosos, aunque tenderán a nubosos por la tarde en las islas más montañosas, donde no se descartan lluvias débiles y aisladas. Las temperaturas mínimas experimentarán ligeros descensos y el viento será flojo con brisas, salvo en cumbres de Tenerife, donde se esperan rachas fuertes del suroeste a partir del mediodía.
Para este viernes, 31 de octubre, también se ha emitido parte marítimo, con mar de fondo del noroeste y olas de hasta dos metros, además de viento de fuerza 2 a 4 del norte y nordeste, con mar rizada o marejadilla.
Lanzarote
Predominarán los cielos poco nubosos, con algunas nubes altas durante el día y presencia puntual de nubes bajas en el este y sureste al amanecer. Las temperaturas se mantienen estables y el viento soplará flojo con régimen de brisas.
- Arrecife: se esperan mínimas de 19 °C y máximas de 25 °C .
Fuerteventura
Cielos despejados con ligeros intervalos de nubes altas. Al igual que en Lanzarote, podrían aparecer nubes bajas de madrugada en la vertiente este. El viento será flojo, dominado por brisas locales.
- Puerto del Rosario: mínimas de 19 °C y máximas de 24 °C.
Gran Canaria
Jornada con cielos poco nubosos por la mañana, aunque por la tarde habrá más nubosidad en zonas del interior. No se descartan precipitaciones débiles, especialmente en el norte y este. El viento será flojo con brisas y las mínimas pueden bajar ligeramente.
- Las Palmas de Gran Canaria: con mínimas de 20 °C mín y máximas 26 °C.
Tenerife
El cielo mostrará intervalos nubosos desde primeras horas, más compactos por la tarde, con posibilidad de lluvias aisladas en el noreste e interior. En las cumbres centrales, el viento del suroeste será fuerte y podrían darse rachas muy intensas.
- Santa Cruz de Tenerife: mínimas de 21 °C y máximas de 25 °C.
La Gomera
Intervalos nubosos en general, que aumentarán por la tarde en zonas interiores. No se descartan lluvias débiles. Viento flojo, con dominio del régimen de brisas.
- San Sebastián de La Gomera: mínimas de22 °C y máximas de 25 °C.
La Palma
La jornada estará marcada por un cielo más cubierto. Se esperan lluvias débiles y ocasionales, sobre todo en el nordeste, este e interior. Las mínimas bajan ligeramente, mientras que las máximas podrían subir algo.
- Santa Cruz de La Palma: 18 °C como mínimo y 24 °C de máximo.
El Hierro
Cielos nubosos, especialmente por la tarde. Se prevén precipitaciones débiles y dispersas. El viento será flojo, con presencia de brisas.
- Valverde: 16 °C mínimo y 20 °C máximo.
