Antonio Morales espera al director de la DGT para las ‘grúas exprés’

El Cabido de Gran Canaria ha solicitado la visita del director general de Tráfico (DGT), Pere Navarro, para estudiar sobre el terreno medidas en la autopista GC-1 que permitan hacer frente a los atascos, como la implantación de ‘grúas exprés’ en distintos puntos del recorrido que posibiliten acelerar la retirada de vehículos accidentados o averiados. Los cabildos de Gran Canaria y Tenerife han hecho un frente común para buscar fórmulas que eviten retenciones de horas en sus principales arterias ante cualquier incidente.

El presidente del Cabildo, Antonio Morales, evitó entrar en detalles del plan para implantar las grúas, que se suma a otras medidas que se están poniendo en marcha de la mano del Gobierno de Canarias y el Ayuntamiento de Telde para solucionar el problema que afecta a miles de usuarios y trabajadores. En este sentido, manifestó que la DGT conoce mejor que nadie cómo se pueden implantar las medidas, con cobertura legal. Desde su distribución a lo largo de la carretera, hasta si podría fijarse un acuerdo con las compañías aseguradoras para prestar este servicio.

Espera para retirarlos

El consejero de Obras Públicas, Augusto Hidalgo, manifestó ante una pregunta de Vox en la oposición que «todo depende de la cobertura jurídica del Estado».

El Cabildo reconoce que el principal problema de los atascos llega por la dificultad para retirar los vehículos afectados por alguna incidencia y para la llegada hasta el lugar de las grúas que se encargan de retirarlos.

Guía, Gáldar y Santa Lucía

Por otro lado, durante el Pleno de octubre celebrado este viernes se aprobaron varias partidas para invertir durante esta década en la construcción de 360 viviendas en régimen de alquiler asequible, con una inversión global de 49,6 millones.

La mayor partida, 39,6 millones, se destina a financiar íntegramente el proyecto situado en Las Palmas de Gran Canaria, un total de 240 viviendas que se prevé edificar en la calle Archivero Joaquín Blanco Montesdeoca, en el barrio de Las Torres (en la trasera del centro comercial Las Ramblas).

En este caso se trata de un proyecto que llevará entre cuatro y cinco años, ya que está pendiente de la redacción del proyecto.

La otra partida de 10 millones de euros forma parte de un convenio de colaboración a firmar con el Icavi del Gobierno de Canarias para la construcción de otras 122 viviendas en Santa Lucía, Gáldar y Guía.