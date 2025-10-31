El Ayuntamiento de Ingenio suspende cautelarmente la concesión de licencias urbanísticas en El Burrero por la revisión del deslinde de Costas

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Ingenio aprobó suspender de manera cautelar, por un plazo máximo de 24 meses, la concesión de licencias urbanísticas en el tramo costero comprendido entre Castillo de Gando y el barranco de Guayadeque, en cumplimiento del proceso de revisión del deslinde de los bienes de dominio público marítimo-terrestre.

Esta suspensión no es una decisión del Ayuntamiento, sino una imposición derivada de la incoación del expediente, conforme a lo dispuesto en el artículo 21.2 del Reglamento General de Costas. La medida se extinguirá una vez se resuelva el expediente de revisión.

En el marco de esta revisión, el Ayuntamiento de Ingenio ha recibido solicitud de informes urbanísticos y ha participado en distintos intercambios técnicos para aclarar la situación de los suelos afectados.

El acuerdo aprobado por la Junta de Gobierno Local incluye dar traslado del mismo a la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar, Secretaría de Estado de Medio Ambiente del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, a través de la Jefatura de la Demarcación de Costas de Canarias, así como a la Dirección General de Costas y Gestión del Espacio Marítimo, de la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad; dar cuenta al pleno y publicar la suspensión en el Boletín Oficial de la Provincia y en el tablón de anuncios municipal para su conocimiento general.