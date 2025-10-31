El Cabildo cobrará un céntimo por litro de gasolina para prevenir incendios

El Cabildo de Gran Canaria cobrará un céntimo por cada litro de combustible que los conductores echen en el tanque de sus vehículos en las gasolineras para sufragar las políticas de prevención de los incendios forestales. El presidente, Antonio Morales, estima que el denominado ‘céntimo verde’, que entrará en vigor en enero del próximo año, permitirá ingresar casi cinco millones de euros a las arcas insulares. Mientras, el grupo de gobierno mantuvo durante el pleno ordinario celebrado este viernes una aparente muestra de calma, en medio de la tensión que se ha generado entre los ocho consejeros de Nueva Canarias-Bloque Canarista, tras la retirada de la portavocía del grupo al consejero de Presidencia Teodoro Sosa.

Llenar el depósito de un coche con capacidad para 60 litros de combustible supondrá desde enero pagar con el nuevo impuesto 60 céntimos más de lo habitual. Este cargo extra viene motivado por la aprobación de la nueva ordenanza, aprobada por los socios de gobierno (NC y PSOE) y Coalición Canaria, y el voto en contra de PP y Vox.

Obras en los municipios

El dinero recaudado se destinará a acometer labores de prevención y gestión forestal durante 12 meses y con un coste de 2,5 millones de euros. Entre las acciones específicas, se ejecutará un contrato de servicio de cuidados culturales en repoblaciones forestales, se trabajará en la extracción de troncos en la Cumbre, en la gestión preventiva de corredores ecológicos en fondos de barrancos, y la corrección hidrológica-forestal en el Monumento Natural de Amagro. A su vez, se trabajará en la conservación de palmerales y arbolado singular, así como en la restauración, mantenimiento y conservación de los Parques Rurales de Gran Canaria, junto a las actuaciones ambientales en el Monumento Natural de Bandama II, entre las principales líneas de trabajo.

"No engañemos a la gente" Miguel Jorge Blanco — Portavoz del PP en el Cabildo

«No engañemos a la gente. No quieren el céntimo verde para un tema ambiental, sino porque se han gastado el dinero a diestro y siniestro», manifestó durante el debate el portavoz del Partido Popular (PP) en la oposición, Miguel Jorge Blanco, que se mostró contrario a este impuesto.

La portavoz de Coalición Canaria, Vidina Cabrera, respaldó la medida, si bien considera que hay que estar vigilantes para que se cumpla con el buen fin del dinero que se recaude por el combustible.

Por último, el portavoz de Vox, Yeray Suárez, defendió que el impuesto supondrá un mayor esfuerzo para que las familias puedan llegar a final de mes. Y pidió, como contrapartida, que se reduzcan otros gastos para sufragar estas acciones que permitan evitar los incendios forestales.

Nueva Canarias

En medio de los debates, las discrepancias dialécticas y los números, los integrantes de Nueva Canarias-Bloque Canarista mantuvieron una tensa calma, en lo que suponía el último pleno de Teodoro Sosa como portavoz, tras la decisión adoptada por seis de sus compañeros. A pesar de su puesto como representante de la línea política del partido, lo cierto es que su voz no se escuchó hasta más de hora y media después de haber comenzado la sesión, tras una interpelación directa de Vox sobre un número de expediente, del que Sosa no pudo darle respuesta porque, como reconoció, no tiene en su cabeza esos datos. Luego volvería a intervenir, por otro tema de sus competencias de Patrimonio, una hora y media más tarde. Otros compañeros habían tenido más protagonismo, por los temas de debate de sus competencias.

El consejero y alcalde de Gáldar admite que no le preocupa que le retiren la portavocía, pero sí lamenta que se escogiera como sustituto al ‘veterano’ Carmelo Ramírez. En medio, caras largas y nulas palabras entre los nacionalistas.

Durante la sesión plenaria también se dio vía libre al plan de obras en los municipios y tres mancomunidades, con 18, 4 millones para el próximo año.