Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Así cambia el tiempo este viernes en Canarias según la Aemet

Las islas más montañosas esperan lluvias débiles y viento en cumbres, mientras predominarán los cielos poco nubosos en el resto del Archipiélago

Johanna Betancor Galindo

Johanna Betancor Galindo

Las Palmas de Gran Canaria

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) anuncia un cambio leve pero significativo en las condiciones meteorológicas de Canarias este viernes, 31 de octubre. Las previsiones apuntan a cielos en general poco nubosos, aunque tenderán a nubosos por la tarde en las islas más montañosas, donde no se descartan lluvias débiles y aisladas. Las temperaturas mínimas experimentarán ligeros descensos y el viento será flojo con brisas, salvo en cumbres de Tenerife, donde se esperan rachas fuertes del suroeste a partir del mediodía.

También se ha emitido parte marítimo, con mar de fondo del noroeste y olas de hasta dos metros, además de viento de fuerza 2 a 4 del norte y nordeste, con mar rizada o marejadilla.

Lanzarote

Predominarán los cielos poco nubosos, con algunas nubes altas durante el día y presencia puntual de nubes bajas en el este y sureste al amanecer. Las temperaturas se mantienen estables y el viento soplará flojo con régimen de brisas.

  • Arrecife: se esperan mínimas de 19 °C y máximas de 25 °C .

Fuerteventura

Cielos despejados con ligeros intervalos de nubes altas. Al igual que en Lanzarote, podrían aparecer nubes bajas de madrugada en la vertiente este. El viento será flojo, dominado por brisas locales.

  • Puerto del Rosario: mínimas de 19 °C y máximas de 24 °C.

Gran Canaria

Jornada con cielos poco nubosos por la mañana, aunque por la tarde habrá más nubosidad en zonas del interior. No se descartan precipitaciones débiles, especialmente en el norte y este. El viento será flojo con brisas y las mínimas pueden bajar ligeramente.

Tenerife

El cielo mostrará intervalos nubosos desde primeras horas, más compactos por la tarde, con posibilidad de lluvias aisladas en el noreste e interior. En las cumbres centrales, el viento del suroeste será fuerte y podrían darse rachas muy intensas.

  • Santa Cruz de Tenerife: mínimas de 21 °C y máximas de 25 °C.

La Gomera

Intervalos nubosos en general, que aumentarán por la tarde en zonas interiores. No se descartan lluvias débiles. Viento flojo, con dominio del régimen de brisas.

  • San Sebastián de La Gomera: mínimas de22 °C y máximas de 25 °C.

La Palma

La jornada estará marcada por un cielo más cubierto. Se esperan lluvias débiles y ocasionales, sobre todo en el nordeste, este e interior. Las mínimas bajan ligeramente, mientras que las máximas podrían subir algo.

  • Santa Cruz de La Palma: 18 °C como mínimo y 24 °C de máximo.
La Aemet prevé un cambio leve pero significativo en las condiciones meteorológicas de Canarias este viernes

La Aemet prevé un cambio leve pero significativo en las condiciones meteorológicas de Canarias este viernes / METEORED

El Hierro

Cielos nubosos, especialmente por la tarde. Se prevén precipitaciones débiles y dispersas. El viento será flojo, con presencia de brisas.

Noticias relacionadas y más

  • Valverde: 16 °C mínimo y 20 °C máximo.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents