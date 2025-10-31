Así cambia el tiempo este viernes en Canarias según la Aemet

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) anuncia un cambio leve pero significativo en las condiciones meteorológicas de Canarias este viernes, 31 de octubre. Las previsiones apuntan a cielos en general poco nubosos, aunque tenderán a nubosos por la tarde en las islas más montañosas, donde no se descartan lluvias débiles y aisladas. Las temperaturas mínimas experimentarán ligeros descensos y el viento será flojo con brisas, salvo en cumbres de Tenerife, donde se esperan rachas fuertes del suroeste a partir del mediodía.

También se ha emitido parte marítimo, con mar de fondo del noroeste y olas de hasta dos metros, además de viento de fuerza 2 a 4 del norte y nordeste, con mar rizada o marejadilla.

Predominarán los cielos poco nubosos, con algunas nubes altas durante el día y presencia puntual de nubes bajas en el este y sureste al amanecer. Las temperaturas se mantienen estables y el viento soplará flojo con régimen de brisas.

Arrecife: se esperan mínimas de 19 °C y máximas de 25 °C .

Cielos despejados con ligeros intervalos de nubes altas. Al igual que en Lanzarote, podrían aparecer nubes bajas de madrugada en la vertiente este. El viento será flojo, dominado por brisas locales.

Puerto del Rosario: mínimas de 19 °C y máximas de 24 °C.

Jornada con cielos poco nubosos por la mañana, aunque por la tarde habrá más nubosidad en zonas del interior. No se descartan precipitaciones débiles, especialmente en el norte y este. El viento será flojo con brisas y las mínimas pueden bajar ligeramente.

Las Palmas de Gran Canaria: con mínimas de 20 °C mín y máximas 26 °C.

El cielo mostrará intervalos nubosos desde primeras horas, más compactos por la tarde, con posibilidad de lluvias aisladas en el noreste e interior. En las cumbres centrales, el viento del suroeste será fuerte y podrían darse rachas muy intensas.

Santa Cruz de Tenerife: mínimas de 21 °C y máximas de 25 °C.

Intervalos nubosos en general, que aumentarán por la tarde en zonas interiores. No se descartan lluvias débiles. Viento flojo, con dominio del régimen de brisas.

San Sebastián de La Gomera: mínimas de22 °C y máximas de 25 °C.

La jornada estará marcada por un cielo más cubierto. Se esperan lluvias débiles y ocasionales, sobre todo en el nordeste, este e interior. Las mínimas bajan ligeramente, mientras que las máximas podrían subir algo.

Santa Cruz de La Palma: 18 °C como mínimo y 24 °C de máximo.

La Aemet prevé un cambio leve pero significativo en las condiciones meteorológicas de Canarias este viernes / METEORED

Cielos nubosos, especialmente por la tarde. Se prevén precipitaciones débiles y dispersas. El viento será flojo, con presencia de brisas.