Canarias estrena control fronterizo inteligente: así funciona el nuevo sistema biométrico del aeropuerto de Gran Canaria

Olvídate del sello en el pasaporte. Desde ahora, quienes crucen las fronteras exteriores de Canarias lo harán dejando su huella... literalmente. El aeropuerto de Gran Canaria ha sido el escenario elegido para estrenar el nuevo sistema Entry/Exit System (EES), una herramienta digital impulsada por la Unión Europea que marca un antes y un después en el control de personas que llegan desde fuera del espacio Schengen.

Este sistema sustituye el método manual por tecnología biométrica de última generación, agilizando los trámites y aumentando la seguridad. ¿Cómo? Escaneando huellas dactilares, rostros y documentos de viaje en cuestión de segundos.

A partir de ahora, si viajas desde un país no perteneciente a la Unión Europea ni al espacio Schengen, tu paso por el control de fronteras será diferente. Ya no te sellarán el pasaporte. En su lugar, una máquina escaneará tu rostro y tus huellas dactilares. Todo quedará registrado en una base de datos segura para saber con precisión cuándo entras y cuándo sales.

El objetivo es claro: evitar entradas irregulares, detectar estancias no autorizadas y aumentar el control sin afectar la fluidez del tránsito aéreo.

Durante la inauguración del nuevo sistema en el aeropuerto grancanario, el jefe superior de Policía de Canarias, Jesús María Gómez Martín, destacó la importancia estratégica de esta medida: “Refuerza la posición de Canarias como frontera sur de Europa y mejora la capacidad operativa de los agentes”, señaló.

Y es que las islas, por su ubicación geográfica, juegan un papel clave en la protección del espacio Schengen, convirtiéndose ahora también en ejemplo de transformación digital aplicada al control migratorio.

¿Qué es exactamente el EES?

El Entry/Exit System es una iniciativa de la Unión Europea gestionada por la agencia eu-LISA, que tiene como fin modernizar el control en las fronteras exteriores.

Su funcionamiento es simple pero eficaz:

Escanea datos biométricos (huellas y rostro)

Registra electrónicamente las entradas y salidas

Detecta automáticamente cuándo alguien excede su tiempo de estancia

Solo se aplica a personas de terceros países que viajan por corta estancia o están exentas de visado, y no afecta a ciudadanos europeos ni residentes de larga duración.

Este nuevo sistema no solo permite detectar irregularidades con mayor eficacia, sino que también reduce los tiempos de espera en los controles, sobre todo en fechas de gran afluencia turística.

Además, previene el uso fraudulento de documentos y la suplantación de identidad, una de las principales amenazas en las fronteras aéreas.

¿Cómo afectará a los pasajeros?

Si vienes desde un país fuera de la UE y pisas Gran Canaria, lo primero que notarás es que el control fronterizo será más tecnológico:

Las cabinas automatizadas tomarán tus datos sin contacto físico.

Tendrás que escanear tu pasaporte y seguir unas sencillas instrucciones en pantalla.

En segundos, habrás completado el trámite con mayor rapidez y seguridad.

Las autoridades recomiendan llegar con tiempo suficiente, especialmente en esta primera fase de adaptación.