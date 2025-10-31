La Feria del Sureste llega con su mayor participación con 165 productores

La Avenida Carlos V de Carrizal, en Ingenio, acogerá los próximos días 7, 8 y 9 de noviembre la XXII edición de la Feria del Sureste, un evento que muestra la fortaleza agrícola, ganadera y artesanal de los municipios de Ingenio, Agüimes y Santa Lucía de Tirajana. En esta ocasión, el evento llega con la mayor participación de su historia con 165 productores que se distribuirán por los 150 puestos que se habilitarán durante los tres días de feria.

La Feria del Sureste es una iniciativa comercial y cultural que permite a las personas que se dedican y viven de la agricultura, la ganadería o la artesanía tener un escaparate directo a los consumidores. La gran demanda de participación ha llevado este año a ampliar el número de stands, superando los 150 expositores que ofrecerán productos de kilómetro 0 y elaboraciones que combinan las tradiciones ancestrales de la cestería o la carpintería con las nuevas innovaciones del sector. Asimismo, se ofrece una amplia programación rica en actividades culturales, demostraciones de oficios artesanales y degustaciones gastronómicas. La cita reúne a más de 100.000 personas cada año.

La feria dará comienzo el viernes 7 de noviembre a las 10:00 con la apertura oficial y a las 11:00 el acto de inauguración institucional. Durante todo el día, de 10:00 a 22:00 horas, se podrá disfrutar de la exposición y venta de productos locales, además de la muestra ganadera que reunirá lo mejor del sector primario de la comarca.

Las parrandas de Agüimes, Ingenio y Santa Lucía de Tirajana recorrerán el recinto en horario de mañana y tarde, mientras los más pequeños podrán divertirse con las representaciones de ‘El Show de Borondona’ y ‘Isla de Sabores’, junto a los juegos infantiles.

La muestra gastronómica ofrecerá degustaciones continuas desde las 17:00 horas, acompañadas por la muestra de juegos tradicionales del grupo A.F. Llanos Prietos de 18:00 a 19:00 horas. La música tomará el relevo al caer la tarde con las actuaciones de Araguaney, Juan Antonio Cabrera y Cristina Ramos.

La segunda jornada continúa el sábado desde las 10:00 horas. La Avenida Carlos V volverá a llenarse con la muestra ganadera, los juegos infantiles y la animación de las parrandas locales.

Este día incluirá además una exposición de aves rapaces y una exhibición de caballos. El público podrá disfrutar de muestras gastronómicas, representaciones de teatro de títeres y juegos tradicionales a cargo de los colectivos A.C. Coros y Danzas y A.F. Guayadeque.

Por la noche, las actuaciones serán las protagonistas: Los Gofiones, Omayra Cazorla y Los Salvapantallas.

El último día de la feria abrirá sus puertas a las 10:00 horas con exposiciones ganaderas, aves rapaces y perros de raza canaria. Durante la mañana se celebrarán las exhibiciones de ordeño, arrastre y trilla, junto a las muestras gastronómicas y de juegos tradicionales del grupo «La Revoliá».

Los más pequeños seguirán disfrutando de los títeres ‘El Show de Borondona’ y ‘Isla de Sabores’, y la música pondrá el broche final a esta edición con las actuaciones de Los Sabandeños y Yeray Rodríguez. A las 13:00 horas tendrá lugar la entrega de reconocimientos a los artesanos de la comarca, acompañada por Yeray Rodríguez y la participación del grupo Conciencia Urbana, cerrando así tres días de celebración de la identidad y el talento del Sureste de Gran Canaria.

La presidenta de la Mancomunidad, Vanesa Martín, destacó que «el Sureste sigue demostrando que la cooperación entre municipios funciona y que juntos podemos construir una comarca más sostenible, más justa y más próspera. La Feria del Sureste 2025 será, una vez más, el reflejo de todo ello: de nuestra unión y de nuestra forma de entender el desarrollo sin olvidar nuestras raíces».

Por su parte, el alcalde de Agüimes, Óscar Hernández, invitó a toda la ciudadanía «a disfrutar de un marco espectacular que muestra la producción del Sureste en toda su esencia: agrícola, ganadera y artesanal».

Por último, el alcalde de Santa Lucía, Francisco García, expresó que «desde la Mancomunidad del Sureste creemos que el sector primario no solo forma parte de la economía y crea empleo, sino que también tiene un valor paisajístico y ecológico. Existen muchas dificultades, pero creo que las instituciones deben de colaborar para lograr el objetivo de la soberanía alimentaria».