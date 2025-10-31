La Fiscalía del Tribunal de Cuentas archiva el ‘caso Pantoja’

La Fiscalía del Tribunal de Cuentas en Madrid ha archivado el ‘caso Pantoja’. El consejero de Presidencia, Teodoro Sosa, reclamó sin éxito durante la sesión plenaria celebrada este viernes a la consejera del PP en la oposición, Josefa Luzardo, que abrió el proceso contra su persona, que pidiera disculpas.

Josefa Luzardo acudió al Tribunal de Cuentas por entender que podrían existir irregularidades en la ejecución del contrato de patrocinio publicitario que se había concertado entre la institución insular y la empresa Entertainment Group S.L. para la gira denominada ‘Isabel Pantoja 50 años’.

La denunciante había manifestado que desconocía si se habían cumplido las cláusulas del contrato y las prestaciones contratadas, sobre todo por la cancelación de algunos de los conciertos previstos. A su juicio, había encontrado dificultades para conocer detalles, y que se podía haber abonado una factura de 53.000 euros.

"Meras sospechas"

En su resolución, la teniente fiscal, María Luisa de la Hoz, considera que «no se puede deducir por el momento la existencia de hechos constitutivos de responsabilidad contable que hayan de dar lugar a la incoación de procedimiento encaminado a su exigencia». Y señala que Luzardo basa sus afirmaciones en «meras sospechas y no aporta más documentación que la referente a la tramitación del procedimiento de adjudicación de tal contrato».

Por último, afirma que «no se desprende la existencia de un concreto perjuicio a los fondos municipales a consecuencia de pagos improcedentes o ausencia de prestaciones, que no consta hayan tenido lugar». Por estos motivos, la Fiscal resuelve con el archivo.

Un año y medio "sembrando dudas"

Teodoro Sosa afeó la forma de actuar de la consejera del PP y lamentó que no haya pedido disculpas. Mientras, el presidente Antonio Morales criticó esta forma de ejercer la política, que calificó de irresponsable, porque "no se valoran las consecuencias". En este sentido, señaló que el PP habia estado un año y medio sembrando dudas.

Josefa Luzardo anunció que no iba a recurrir la resolución.