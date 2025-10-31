“No hay que preocuparse”: el IGN descarta riesgo volcánico tras los tres terremotos sentidos en Gran Canaria

La madrugada de este jueves dejó cierta inquietud entre los habitantes de Gran Canaria, después de que se registraran tres movimientos sísmicos en la isla, con epicentro en el municipio de Agaete. Aunque uno de ellos fue ampliamente sentido por la población, los expertos del Instituto Geográfico Nacional (IGN) han confirmado que se trata de una actividad sísmica normal en la región, de origen puramente tectónico, y sin conexión directa con procesos volcánicos.

El terremoto de mayor magnitud tuvo lugar a la 01:19 horas, con una intensidad de 2,9 grados en la escala de Richter y una profundidad de 7 kilómetros. Según los datos del IGN, el temblor fue sentido por ciudadanos en zonas como La Aldea, San MateoGáldarMoya y Artenara, lo que demuestra su alcance a pesar de su moderada intensidad.

En total, el IGN ha recibido más de 22 reportes ciudadanos de personas que sintieron el movimiento, lo que ha permitido trazar un mapa bastante preciso de su percepción en la isla.

Dos réplicas posteriores sin efectos perceptibles

Tras ese primer temblor, se registraron dos terremotos más en la misma zona. A las 01:59 horas, un nuevo movimiento sísmico de magnitud 2,3, también a 7 kilómetros de profundidad.

Finalmente, un tercer seísmo tuvo lugar más al norte, con una magnitud de 1,7 y a 5 kilómetros de profundidad, siendo este último menos perceptible y más localizado.

Ninguno de los tres terremotos ha provocado daños personales ni materiales, ni ha sido necesario activar protocolos de emergencia.

“No hay motivo de alarma”, señalan desde el IGN

Eduardo Suárez, experto del IGN en Canarias, fue claro en su intervención en Televisión Canaria: “No hay que preocuparse por estos movimientos sísmicos”. El especialista explicó que este tipo de eventos forman parte de una actividad sísmica normal y puntual, que no forma parte de un enjambre sísmico ni está relacionada con procesos volcánicos activos.

“Son terremotos puramente tectónicos”, señaló, descartando así cualquier vínculo con fenómenos como los vividos recientemente en otras islas del archipiélago, como La Palma.

Suárez también recordó que, si bien la recurrencia de terremotos en esta zona de Gran Canaria no es frecuente, existen antecedentes históricos que confirman que la región ha vivido episodios similares en el pasado sin consecuencias negativas.