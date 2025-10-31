Madrid ya lo ha puesto en marcha: ¿podría esta medida aliviar el tráfico en Gran Canaria?

La autovía que une Madrid con Alcalá de Henares incorporará a partir de 2026 un innovador carril inteligente que funcionará como BUS-VAO en las horas punta y como carril convencional el resto del día.

Bernardo Hernández, especialista en Seguridad Vial, explicó en sus redes sociales que a diferencia de otros sistemas, no habrá separación física: el carril izquierdo de cada sentido se habilitará tecnológicamente mediante un sistema de gestión dinámica del tráfico. Durante los momentos de mayor afluencia, solo podrán circular por él el transporte público, los vehículos con dos o más ocupantes, las motocicletas y los servicios de emergencia.

La medida busca reducir los tiempos de desplazamiento hacia y desde la capital, lo que supondrá un ahorro anual significativo para miles de viajeros. Además, pretende fomentar nuevos hábitos de movilidad y el uso compartido del vehículo privado.

En el trazado se instalarán zonas de embarque y desembarque, delimitadas por balizas luminosas a ras del suelo: de color verde cuando esté permitido entrar o salir del carril y ámbar cuando no lo esté. Cuando las balizas permanezcan apagadas, el carril volverá a ser de uso libre para todos los conductores.

Para evitar confusiones, pórticos informativos mostrarán pictogramas que indicarán cuándo el carril BUS-VAO está operativo. Además, el sistema contará con lectores de matrícula y cámaras de detección de ocupación, que permitirán controlar su uso y sancionar a quienes viajen solos o accedan por puntos no autorizados.

El proyecto se enmarca en las estrategias de movilidad sostenible impulsadas por el Ministerio de Transportes y podría convertirse en un modelo a seguir para otras grandes ciudades.

Como señala Bernardo Hernández, esta iniciativa también podría implementarse en las capitales canarias, donde el debate sobre la movilidad urbana sigue abierto y se buscan soluciones que mejoren la fluidez del tráfico y promuevan un transporte más eficiente.