Mañana de caos en Telde: un choque entre un camión y un coche colapsa la GC-1 en plena hora punta de la mañana

El accidente sucedió frente al centro comercial La Mareta y ha provocado largas retenciones

La Mareta

La Mareta / Juan Carlos Castro

Johanna Betancor Galindo

Johanna Betancor Galindo

Las Palmas de Gran Canaria

La jornada del viernes comenzó con tensión en la carretera para quienes circulaban por el sur de Gran Canaria. A las 7:45 horas se produjo una colisión entre un coche y un camión a la altura de La Mareta, justo en el acceso al centro comercial Alcampo, en sentido sur.

Según los servicios de emergencia y testigos en la zona, el vehículo ligero quedó averiado en el arcén y ocupando parte del carril derecho, lo que una considerable retención en plena hora punta.

El accidente ha provocado contenciones severas en la incorporación desde Las Remudas y el entorno de La Mareta, afectando a los conductores que trataban de acceder a la autovía o dirigirse hacia Las Palmas de Gran Canaria.

Aunque no se han confirmado heridos de gravedad, las maniobras de retirada y la acumulación de vehículos han prolongado los atascos hasta bien entrada la mañana. Se recomienda extremar la precaución al circular por la zona.

