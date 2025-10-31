Mañana de caos en Telde: un choque entre un camión y un coche colapsa la GC-1 en plena hora punta de la mañana
El accidente sucedió frente al centro comercial La Mareta y ha provocado largas retenciones
La jornada del viernes comenzó con tensión en la carretera para quienes circulaban por el sur de Gran Canaria. A las 7:45 horas se produjo una colisión entre un coche y un camión a la altura de La Mareta, justo en el acceso al centro comercial Alcampo, en sentido sur.
Según los servicios de emergencia y testigos en la zona, el vehículo ligero quedó averiado en el arcén y ocupando parte del carril derecho, lo que una considerable retención en plena hora punta.
El accidente ha provocado contenciones severas en la incorporación desde Las Remudas y el entorno de La Mareta, afectando a los conductores que trataban de acceder a la autovía o dirigirse hacia Las Palmas de Gran Canaria.
Aunque no se han confirmado heridos de gravedad, las maniobras de retirada y la acumulación de vehículos han prolongado los atascos hasta bien entrada la mañana. Se recomienda extremar la precaución al circular por la zona.
