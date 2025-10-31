Mayores y jóvenes de Mogán celebran juntos la Noche de Finaos
El Centro Polivalente de Arguineguín acogió un encuentro intergeneracional donde mayores, vecinos y estudiantes compartieron experiencias y tradiciones sobre la Noche de Finaos
La actividad, organizada por el proyecto Compartiendo Vida de la Concejalía de Mayores, contó con la colaboración del IES Arguineguín-Lidia Pulido y las Escuelas Artísticas de Mogán (EEAA). Fue protagonizada por los grupos de Mayores de Narración Oral y de Teatro, alumnado de 2ºde Bachillerato y profesorado de las EEAA. No obstante, todas aquellas personas que lo desearon pudieron sumarse a esta celebración, que arrancó con el cuento musicado 'La abuela María' y la proyección del audiovisual 'Noche de Finaos'.
Seguidamente se fueron narrando los cuentos 'La chica del baile' y 'El aviso de la muerte', además del romance 'El enamorado y la muerte', con el propósito de preservar la tradición oral y transmitir la riqueza cultural que acompaña esta festividad.
El evento, del que también disfrutaron la alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, y concejales y concejalas del Gobierno local, continuó con la sección 'Cantos a presentes y ausentes', en la que profesorado de las Escuelas Artísticas de Mogán y del centro educativo acompañaron musicalmente a la intérprete Paca Rosa Suárez en tres canciones dedicadas a la memoria y al reencuentro.
No faltaron en esta jornada las castañas asadas, elaboradas por alumnado de Ciclo Formativo de Grado Medio de Cocina y Gastronomía del IES Arguineguín-Lidia Pulido. Tampoco el minuto de silencio por las personas ausentes y la lectura de poemas a cargo del alumnado. El broche final llegó con el 'Romancillo de Finados' y la música en directo de la parranda, que lideró un pasacalle recreando los antiguos Ranchos de Ánimas, seguido del tradicional baile de cuerdas.
La concejala de Mayores, Yaiza Llovell, resaltó la importancia de actividades intergeneracionales como esta, que promueven la trasmisión de conocimientos a los más jóvenes, que enriquecen a las personas mayores y contribuyen a mantener vivas las tradiciones. Asimismo agradeció a todas las personas implicadas en la organización y desarrollo del evento.
