El médico detenido en Telde por abusos sexuales a pacientes ya fue condenado en 2010

La tranquilidad del casco histórico de Telde se ha visto alterada tras la detención de un médico acusado de agredir sexualmente a dos de sus pacientes. Según ha informado la Policía Nacional, el facultativo, con consulta abierta en el barrio de San Juan, fue arrestado tras las denuncias de dos mujeres que aseguraron haber sufrido tocamientos y comportamientos de índole sexual durante las revisiones médicas.

Las investigaciones revelan que los hechos se habrían producido entre octubre de 2024 y abril de 2025, cuando el acusado aprovechaba su condición de médico para cometer los abusos bajo el pretexto de realizar tratamientos relacionados con la pérdida de peso.

El caso, que ha conmocionado al municipio, ha llevado a los agentes a mantener abierta la investigación ante la posibilidad de que existan más víctimas.

Un patrón de conducta reiterado

El médico, diplomado en Dietética y Nutrición, lleva más de 35 años ejerciendo en Telde, donde era conocido por su consulta privada en el entorno del barrio de San Juan. Según fuentes policiales, el facultativo habría abusado de su posición de confianza para manipular a las víctimas durante las citas.

Las mujeres relataron a los investigadores que el acusado les realizaba tocamientos y masajes sin su consentimiento, y que el contexto médico las llevó a un estado de confusión y parálisis, sin capacidad de reaccionar ante lo que estaba ocurriendo.

El análisis de los testimonios permitió a la Policía Nacional confirmar un claro abuso de poder profesional, con un patrón de actuación que se repite en ambos casos y que coincide con antecedentes previos del detenido.

Ya fue condenado por hechos similares en 2010

El arrestado no es un desconocido para la justicia. En el año 2010 fue condenado por delitos de carácter sexual, también cometidos durante el ejercicio de su actividad profesional. Entonces, se le impuso una orden de alejamiento, que años después volvió a incumplir, motivo por el cual fue nuevamente detenido en 2016. Pese a ello, el facultativo continuó ejerciendo su labor médica hasta la actualidad, manteniendo abierta su consulta privada en el casco histórico de Telde.

Investigación abierta y llamada a posibles víctimas

El detenido ha sido puesto a disposición judicial, mientras la Policía continúa recabando información. La Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) de la Comisaría Local de Telde ha habilitado los teléfonos 928 704 137 y 928 704 139 para que cualquier persona que haya podido ser víctima de hechos similares pueda contactar directamente con los agentes.

Desde el cuerpo policial subrayan que este tipo de delitos suelen caracterizarse por el silencio y el miedo de las víctimas, por lo que el llamamiento busca facilitar que otras posibles afectadas se atrevan a dar el paso.