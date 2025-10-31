El Puerto de Las Palmas recibe estos días 23.400 turistas en siete cruceros

El Muelle Santa Catalina del Puerto de Las Palmas recibe este fin de semana 23.400 pasajeros que llegan a la isla de Gran Canaria en siete cruceros, tres este viernes, uno el sábado y tres el domingo, cuyos pasajeros serán los primeros en utilizar los fingers que unen las cubiertas de los barcos con la parte noble de la nueva estación marítima que empezó a funcionar el 2 de octubre y es, hasta ahora, la mayor de Europa.

De estos 23.400 pasajeros, 10.000 llegaron ayer a bordo del Resilient Lady, el Mein Schiff 6 y el Voyager of the Sea, que con esloras de 277, 295 y 311, son de los barcos de mayor longitud que arriban a este muelle del Puerto de Las Palmas. El primero y el tercero solo harán una escala en tránsito en sus viajes entre Casa Blanca y Santa Cruz de Tenerife, y entre Tánger y Walvis Bay, en Namibia, pero el Mein Schiff 6 utiliza el Puerto de Las Palmas como puerto base para el embarque y desembarque de pasajeros que harán una travesía entre Tenerife y Mindelo, en el archipiélago de Cabo Verde.

Por su parte, este sábado está prevista la llegada del Club Med, que mide 194 metros de largo por 5 de ancho y llega a Las Palmas de Gran Canaria para hacer operaciones de embarque y desembarque. La ruta de este buque es entre Fuerteventura y Tenerife.

Estrenos

El grueso de los turistas marítimos que se esperan para este fin de semana, 13.000, lo harán mañana en el Azura, el Aida Perla (ambos solo en tránsito) y el Mein Schiff Relax (puerto base), y no solo serán los primeros en utilizar los fingers, que han llegado estos días al Puerto de Las Palmas por mar desde Almería, sino que disfrutarán de la Feria Puerto Canteras & Cruises organizada por la asociación de la Zona Comercial Abierta Puerto-Canteras entre la explanada del Muelle de Cruceros y la plaza de Canarias.

El 'Resilient Lady', el 'Mein Schiff 6' y el 'Voyager of the Seas' coincidieron este viernes en el Muelle Santa Catalina / Andrés Cruz

En total, serán 50 carpas, la mitad de ellas dedicadas al comercio y producto local. También habrá talleres sobre la cultura y las tradiciones canarias, exhibiciones de deportes autóctonos y de vestimenta tradicional, y actuaciones folclóricas y musicales. La feria se desarrollará entre las 10.00 y las 20.00 horas.

Puerto base

Con la llegada del mes de noviembre se intensifica, por otro lado, el número de barcos que utilizan el Muelle Santa Catalina como puerto base, tanto para la totalidad del pasaje como para una parte. Eso supone la llegada o partida de estos turistas a través del aeropuerto de Gran Canaria y, en el caso quien no viaje en el mismo día, una contribución a la ocupación hotelera, además de los gastos en comercios y establecimientos de restauración que ello conlleva.

Vista de los cruceros en el Muelle Santa Catalina desde el centro comercial El Muelle. / Andrés Cruz

De los 66 cruceros que la Autoridad Portuaria prevé que llegue a Las Palmas de Gran Canaria en noviembre, 29 de ellos lo usarán para embarcar y desembarcar pasajeros. Por su parte, harán lo mismo 31 de los 68 que han comunicado que harán una escala en La Luz durante el mes de diciembre.

Primer viaje de un Ritz-Carlton

Estos son los dos meses más fuertes de esta temporada de cruceros y entre las curiosidades que se producirán en este final de año se encuentra la llegada del Luminara, de la cadena Ritz-Carlton, un crucero de lujo que terminó de construirse este año, y llegará al Puerto de Las Palmas en su primer viaje. Este crucero de lujo tiene una eslora de 242 metros y una manga de 29, y en sus 226 suites con terrazas privadas puede alojar a 452 pasajeros. Algunas de estas habitaciones tienen 93 metros cuadrados.

Entre los barcos que llegan en este periodo se encuentran, por ejemplo, el Aida Cosma, que llega el 8 de noviembre para iniciar su temporada, o el Iona, que tiene una de sus escalas el 28 de noviembre y que con 344,5 metros de eslora y 8,6 de manga, es el más grande de todos los cruceros que han escogido el Puerto de Las Palmas como parada en sus viajes.