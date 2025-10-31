NC pide medidas para evitar que las obras del Centro de Estudios y Arte de Arguineguín perjudique a los alumnos del instituto

El concejal de Nueva Canarias–Bloque Canarista (NC-BC) en el Ayuntamiento de Mogán, Juan Manuel Gabella, ha registrado un escrito dirigido a la alcaldesa del municipio en el que solicita una actuación inmediata para mitigar los "graves perjuicios" que están sufriendo el profesorado y el alumnado de primera de bachillerato del IES Arguineguín, como consecuencia de las obras del nuevo Centro de Estudios y Arte de Arguineguín, actualmente en ejecución junto al centro educativo.

Según explica Gabella, “el ruido constante, el polvo y las vibraciones que genera la obra están afectando de manera directa al normal desarrollo de las clases, especialmente en los grupos de 1º de Bachillerato, cuyos alumnos llevan, al menos, dos semanas en una situación insostenible”. El edil de NC-BC indica que numerosos alumnos, padres, madres y docentes se "han dirigido a su formación" para trasladar su preocupación por las condiciones en las que se están impartiendo las clases, y por la falta de medidas correctoras por parte del Ayuntamiento.

Solicitudes concretas al Ayuntamiento

En el escrito presentado este 30 de octubre, NC-BC solicita una copia de la programación completa de las obras, incluyendo fases, calendario y horarios de trabajo y unas instrucciones inmediatas a la empresa constructora para que adapte la ejecución de los trabajos a los horarios lectivos del IES, evitando la actividad ruidosa o polvorienta durante el desarrollo de las clases.

NC-BC recuerda que el nuevo Centro de Estudios y Arte de Arguineguín es una obra adjudicada por 3,45 millones de euros a la empresa Pérez Moreno S.A.U., con un plazo de ejecución de 20 meses y financiación del Gobierno de Canarias y del Ayuntamiento de Mogán. El proyecto prevé albergar la futura Biblioteca Municipal y las Escuelas Artísticas de Mogán, en la superficie del actual aparcamiento de pago de Arguineguín, junto al IES Lidia Pulido. “Nadie discute la importancia del proyecto, pero su gestión está siendo insensible con la comunidad educativa. No se puede construir un centro cultural a costa del bienestar de nuestros jóvenes ni del derecho a una educación en condiciones adecuadas”, subrayó Gabella.

Diálogo

Desde NC-BC se insta al grupo de gobierno municipal a abrir un canal de comunicación con la dirección del IES Arguineguín, el AMPA y la empresa constructora, para coordinar la planificación de los trabajos y compatibilizar la obra con la actividad escolar. “Pedimos sensibilidad, planificación y diálogo. Los estudiantes de Arguineguín merecen aprender sin ruido, sin polvo y sin interrupciones”, concluyó el concejal.