Santa Brígida inaugura noviembre bendiciendo el vino satauteño

Durante siglos, la humanidad buscó en lo divino protección frente a la incertidumbre de los ciclos naturales. Hoy no necesitamos plegarias, pero seguimos mirando al cielo con respeto. La Villa de Santa Brígida celebra este domingo, 2 de noviembre, la Bendición del Vino en la Iglesia de Santa Brígida, un acto de carácter simbólico que dará inicio al programa Santa Brígida con Vinos 2025.

A las 11:00 horas se rendirá homenaje en el templo a nuestras bodegas y al espíritu resiliente de los viticultores, cuya dedicación y esfuerzo hacen posible que, en cada cosecha, perdure la excelencia de nuestros vinos, auténtico emblema de identidad y orgullo para todo el municipio.

Como bodegas participantes figuran Rincón del Guiniguada, Bodega y Vinos Lava, Finca Escudero, Bodegas Volcán, Bien de Altura, Bodegas San Juan, Bodega Ventura, Hoyos de Bandama y Finca Vandama.

Bendición cartel / La Provincia

Noviembre, mes del vino

El Ayuntamiento de Santa Brígida, a través de la Concejalía de Desarrollo Rural que dirige Carmen Juez, dedica noviembre a celebrar la riqueza vitivinícola del municipio y su valiosa herencia cultural.

Del 2 al 30 de noviembre, residentes y visitantes podrán disfrutar de un completo calendario de actividades, desde cenas a ciegas, catas comentadas, maridajes de vino y queso, noches de vinos con música en directo, rutas etnográficas a la Caldera de Bandama y visitas a bodegas como Finca Escudero, Rincón del Guiniguada, San Juan y Bien de Altura, entre otras experiencias que convertirán a Santa Brígida en el epicentro del vino en Gran Canaria durante todo el mes.

Las noches de vinos contarán con actuaciones en directo de Los 600 – Tributo a Hombres G, Los Hombres de Cinthia, Cachitos Prestados, Natalia Machín, Son Caché, Karma, La Tribu G y The Duke’s Band. Además, disfrutaremos de Augusto Báez (piano) y Germán López (timple). Las noches de boleros estarán protagonizadas por Irene y Marieme, y la comedia llegará de la mano de El Humor Exchiste de Gofio Comedy.