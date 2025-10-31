Teodoro Sosa encara su último Pleno como portavoz de Nueva Canarias

El consejero de Presidencia y Movilidad en el Cabildo de Gran Canaria, Teodoro Sosa, encara hoy el que será su último Pleno como portavoz del grupo Nueva Canarias-Frente Amplio (NC-FA). Y es que la formación nacionalista presentó el lunes -nueve días después del congreso constituyente de Primero Canarias- un documento en el que pone sobre la mesa la continuidad de Sosa en la portavocía del grupo con una votación para que los ocho consejeros que tiene en la Corporación insular voten a favor o en contra de relevarlo de ese cargo.

Hasta ahora seis de los ocho consejeros han firmado a favor de ese relevo, incluido el presidente del Cabildo, Antonio Morales, mientras que solo el propio Sosa y Raúl García Brink no firmarán ese escrito. NC impone a Carmelo Ramírez como sustituto.

La fecha prevista para que la decisión se ejecute es el próximo lunes 3 de noviembre, por lo que podría haber cambios en los posicionamientos. Ante este panorama político insular, Teodoro Sosa podría afrontar hoy su último pleno del Cabildo como portavoz.

La firma de este documento añade todavía más tensión a la relación entre los consejeros que abandonaron Nueva Canarias para incorporarse a Municipalistas Primero Canarias, partido del que Teodoro Sosa es uno de sus fundadores, y quienes han optado por quedarse en el grupo de NC en el Cabildo.

Aunque acata la decisión de la mayoría, Teodoro Sosa señaló ayer que no comparte que Carmelo Ramírez sea su sucesor. «Entendemos que Carmelo Ramírez no es la persona apropiada para ser portavoz de esta coalición electoral», señaló el consejero.

«¿Dónde está la renovación?»

Sosa recordó que desde que abandonó los órganos de dirección de Nueva Canarias para integrarse en su nueva formación puso sus cargos a disposición del partido. «Yo dije que ponía a disposición el cargo de portavoz, que era lo mínimo que podía hacer, y que mis compañeros decidieran en cada momento si consideraban oportuno o no que continuara», argumentó. No obstante, subrayó que continúa en el grupo nacionalista en la Corporación. «Nosotros no nos hemos ido ni de la coalición electoral ni del grupo del Cabildo», puntualiza.

«Yo lo respeto, porque ahí no puedo decir otra cosa. Es decir, hay una mayoría, pero no una unanimidad. Eso sí lo quiero dejar claro. Tanto Raúl García Brink como yo entendemos que, a pesar de que yo tenía disposición para entregar la portavocía, Carmelo Ramírez no es la persona apropiada para ser portavoz, entre otras cosas porque en la coalición electoral hay varias sensibilidades», manifestó el consejero, quien añadió que «no entendemos que esto sea la renovación que nosotros planteábamos hace un año y algo». «¿Dónde está la renovación?», se pregunta.

Sobre si se esperaba el resultado de la votación, no se pronuncia. «Yo no puedo opinar por ellos, ni debo opinar. Eso es una pregunta para ellos. Que cada uno opine, que diga las razones que han tenido». Pero sí habla de su posicionamiento. «¿Por qué no firmé? Porque yo he predicado que tiene que haber una renovación. ¿Que Carmelo Ramírez es de nuevo portavoz? ¿Cuántos años? Yo no tengo que convencer a nadie. La gente sabe lo que hay», manifestó.

Horas después del pronunciamiento de Sosa, el presidente Antonio Morales secundó sus palabras. «No hace mucho se propuso por parte de NC que se produjera un relevo. Y así se lo hice saber a él y al grupo», señaló Morales, «superado el ecuador del mandato se consideró que una alternancia no era inadecuada. No es ninguna destitución sino un relevo. Y la mayoría consideró además que no cabía ningún veto a nadie».

Absoluta normalidad

El presidente sostiene que hay «absoluta normalidad». «Se trata de algo absolutamente normal, detrás no hay ningún reproche o cuestionamiento y seguiremos trabajando con absoluta normalidad para seguir defendiendo el programa electoral con el que ganamos las elecciones y el programa de gobierno de progreso y de izquierdas del Cabildo de Gran Canaria».

Al relevo de Teodoro Sosa como portavoz de Nueva Canarias en el Cabildo se suman dos circunstancias. La primera es que NC ofrece el documento solo nueve días después de que Municipalistas Primero Canarias celebrara su congreso constituyente.

La segunda es que la pasada semana el secretario del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana emitió un informe en el que rechazaba la petición del partido Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-BC) de considerar como concejales no adscritos a los ediles Samuel Henríquez Quintana, Mercedes Díaz Melián, Vicente Herrera Abrante y Juan Lorenzo Campos Pineda, quienes abandonaron el partido el pasado mes de mayo.