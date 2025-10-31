La tierra no se detiene: nuevo temblor en Agaete en apenas 24 horas

La tierra volvió a temblar bajo los pies de Agaete. Apenas habían pasado 24 horas desde que los vecinos del norte de Gran Canaria se despertaron con sacudidas y crujidos cuando, esta vez, fue el silencio de la noche el que dejó paso a un nuevo seísmo. Menor, pero lo suficientemente superficial como para que muchos volvieran a notarlo.

Los sismógrafos del Instituto Geográfico Nacional (IGN) no han dejado de registrar actividad en esta zona durante toda la madrugada del viernes al sábado. Y aunque la magnitud del último terremoto ha sido de tan solo 1.7, la población lo sintió de nuevo.

Segundo seísmo consecutivo

El IGN confirmó que el nuevo movimiento sísmico tuvo lugar a las 23:12 horas del viernes, con una magnitud de 1.7 mbLg, una profundidad de 5 kilómetros y epicentro dentro del término municipal de Agaete, en la misma zona donde se registraron los temblores del jueves. Las coordenadas geográficas fueron 28.07 grados de latitud norte y 15.7 de longitud oeste.

Aunque la magnitud fue más baja que la de los seísmos del día anterior dos de ellos superaron los 2.0, la superficialidad del epicentro provocó que varios vecinos volvieran a percibirlo con claridad.

Una noche de actividad sísmica intensa

Durante la madrugada se detectaron al menos diez pequeños seísmos adicionales, que los expertos consideran posibles réplicas de los ocurridos en la madrugada anterior. Aunque la mayoría no fueron sentidos por la población, dos de ellos sí fueron percibidos debido a su escasa profundidad.

En total, Agaete ha registrado más de una veintena de terremotos en lo que va de mes, confirmando su condición de zona con actividad sísmica frecuente en Gran Canaria. Por ahora, no se han registrado daños materiales ni personales.

Desde el IGN aseguran que este tipo de actividad es habitual en el archipiélago y no supone, de momento, motivo de alarma. Aun así, se sigue monitorizando la situación y se recuerda a la población que, ante cualquier temblor fuerte, se sigan las recomendaciones básicas de seguridad.