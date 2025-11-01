Mares Circulares transforma residuos del mar en mobiliario urbano y entrega un banco sostenible a Arucas

El municipio de Arucas ha sido reconocido por su compromiso con la protección del medio ambiente gracias a la entrega de un banco urbano elaborado con plástico PET procedente de limpiezas en playas y entornos acuáticos. Esta acción forma parte del proyecto Mares Circulares, impulsado por Coca-Cola Europacific Partners Iberia, que promueve la economía circular y la conservación de la biodiversidad marina.

El acto de entrega contó con la participación del alcalde de Arucas, Juan Jesús Facundo, el concejal de Medio Ambiente, Deportes y Playas, José María González Lorenzo, y el Gestor de Comunicación y Sostenibilidad de Coca-Cola Europacific Partners Iberia, Armando Gil.

Un banco con historia: del mar al espacio público

El banco entregado a Arucas forma parte de una serie de 16 piezas exclusivas elaboradas artesanalmente por la organización Plàstic Preciòs, especializada en la transformación de plásticos muy degradados —que no pueden reciclarse por los canales tradicionales— en mobiliario urbano funcional y duradero.

Cada banco contiene:

30% de PET recuperado en limpiezas organizadas por Mares Circulares.

recuperado en limpiezas organizadas por Mares Circulares. 50% de polietileno reciclado , que aporta resistencia estructural.

, que aporta resistencia estructural. 20% de plástico de color, procedente del reciclaje de cajas de fruta.

Además, cada pieza incorpora una placa con código QR que enlaza a un vídeo donde se explica todo el proceso de reciclaje y transformación, desde la recogida de residuos hasta su conversión en material reutilizable.

Economía circular y compromiso colectivo

Según Carmen Gómez Acebo, directora de Sostenibilidad de Coca-Cola Europacific Partners Iberia, “Mares Circulares demuestra que la sostenibilidad se construye con alianzas. Transformar residuos difíciles de reciclar en un legado tangible es la prueba de que la economía circular es posible cuando ciencia, comunidad e industria colaboran con un mismo fin”.

El proyecto no solo busca retirar residuos de costas y fondos marinos, sino también inspirar un cambio estructural que fomente la protección de los ecosistemas a largo plazo.

Un proyecto con impacto real

Desde su creación en 2018, Mares Circulares ha movilizado a más de 54.000 voluntarios en 17 comunidades autónomas, logrando retirar más de 2.668 toneladas de residuos, de las cuales 31 toneladas corresponden a plásticos PET.

Durante 2024, la iniciativa contó con 9.731 voluntarios que recogieron 376 toneladas de desechos y participaron en actividades de sensibilización que alcanzaron a 10.946 personas.

Sobre Mares Circulares

Mares Circulares es un proyecto desarrollado por Coca-Cola en España y Portugal en colaboración con Chelonia, Vertidos Cero, la Fundación Ecomar y la Liga para a Protecção da Natureza (LPN), además de la Secretaría General de Pesca del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

El programa se articula en tres ejes principales:

Retirada de residuos en playas, fondos marinos y entornos naturales. Educación ambiental y sensibilización ciudadana. Apoyo a la investigación e innovación en sostenibilidad y economía circular.

Alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU, Mares Circulares se ha consolidado como un referente en la lucha contra la contaminación marina y en la promoción de alianzas sostenibles entre instituciones, universidades y organizaciones locales.