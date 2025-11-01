Noviembre comenzará con día de playa en Canarias: esto dice la AEMET

Noviembre llega a Canarias con una predicción que invita a salir, respirar y aprovechar el entorno. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) anticipa un día marcado por la estabilidad atmosférica, con cielos despejados en prácticamente todo el archipiélago y un ascenso de las temperaturas máximas que en algunas islas alcanzarán los 27 grados. El ambiente será seco y soleado, sin rastro de lluvias ni fenómenos adversos, un respiro perfecto para quienes buscan desconectar del ritmo semanal en un entorno natural privilegiado.

Desde primeras horas de la mañana, el cielo se mostrará limpio en casi todo el territorio insular, con alguna presencia puntual de nubosidad baja al amanecer en las vertientes orientales de islas como Lanzarote, FuerteventuraTenerife o La Palma, que rápidamente dará paso a un panorama claro y luminoso. El aumento térmico será especialmente perceptible en zonas interiores y en cotas medias y altas, donde el ascenso puede calificarse como moderado e incluso notable, mientras que en las zonas costeras se espera un repunte más leve pero igualmente agradable.

En cuanto al viento, el patrón será de intensidad baja en las primeras horas del día, con flujo del este o sudeste, que tenderá a girar por la tarde hacia el nordeste y a ganar fuerza hasta alcanzar un nivel moderado. En las altitudes más elevadas, como las cumbres centrales de Tenerife, se prevén rachas de viento del suroeste que podrían ser fuertes o muy fuertes, por lo que se recomienda precaución en actividades de montaña.

El mar se presenta en calma, ideal para la navegación o para quienes tengan planes cerca de la costa. Habrá viento del sur de fuerza 2 a 4, que disminuirá durante la tarde a 1 o 3, acompañándose de rizada o marejadilla y mar de fondo del noroeste con alturas de entre uno y dos metros. Esta situación garantiza condiciones tranquilas tanto para embarcaciones como para deportes acuáticos o paseos marítimos.

Una vez revisado el fenómeno por parte del Jefe de Climatología y atención a usuarios del CM de @AEMET_Esp Santa Cruz de Tenerife, les hacemos llegar la ficha que pasará a formar parte de SINOBAS.https://t.co/KXTRztBF3a pic.twitter.com/KxQ9Mova1Q — AEMET Canarias (@AEMET_Canarias) October 31, 2025

Gran Canaria vivirá una jornada plenamente soleada, con un ascenso térmico más acusado en las medianías y las zonas altas del interior, donde se notará con más intensidad. Las mínimas apenas variarán, pero las máximas podrían alcanzar los 27 grados en puntos del este y sur de la isla, creando un ambiente veraniego que contrasta con la cercanía del invierno. En zonas costeras como Las Palmas de Gran Canaria, el viento será suave por la mañana, pero por la tarde se notará una brisa más persistente del nordeste que ayudará a refrescar el ambiente sin incomodar.

Lanzarote y Fuerteventura tendrán un día con cielos prácticamente despejados, con temperaturas que se mantendrán suaves por la mañana y que experimentarán un aumento ligero durante el día, más pronunciado en las zonas del interior. La brisa será floja por la mañana, girando al nordeste a medida que avance la tarde, lo que mantendrá una sensación térmica muy agradable tanto en zonas urbanas como rurales.

Tenerife mostrará un patrón similar, con cielos despejados y algunas nubes matinales en el este que se disiparán rápidamente. En las medianías y en el entorno del Teide, las temperaturas subirán de forma clara, con un calor más intenso que en jornadas anteriores. En cotas altas, el viento del suroeste se hará notar, pudiendo alcanzar rachas fuertes que afecten a quienes transiten por senderos de altura o zonas descubiertas. En la capital, Santa Cruz de Tenerife, se espera una jornada cálida con temperaturas que rondarán los 26 grados.

Tiempo en Canarias este sábado, 1 de noviembre / AEMET

Las islas occidentales, como La Gomera, La Palma y El Hierro, disfrutarán también de un sábado sin sobresaltos meteorológicos. El cielo se mantendrá despejado, con alguna nubosidad baja en el este al amanecer, pero que dará paso a un día soleado, perfecto para el ocio al aire libre. Las temperaturas seguirán la tendencia general del archipiélago, con mínimas suaves y máximas que repuntarán levemente, alcanzando los 27 grados en el caso de Santa Cruz de La Palma y manteniéndose más frescas en zonas como Valverde, donde la altitud modera el termómetro. El viento, como en el resto de las islas, será flojo del sur por la mañana, girando al nordeste por la tarde con una intensidad moderada que no alterará el disfrute de la jornada.

El tiempo, isla a isla