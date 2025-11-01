¿A cuánto está el precio de la gasolina y el gasoil en Las Palmas, hoy sábado?

Para el diésel más asequible en Las Palmas hay que irse hasta Moya, en la isla de Gran Canaria. Allí, la estación H2EXAGON NORTE de Carretera General del Norte km 13, tiene el gasoil a 0,945€ el litro. En Santa María de Guía de Gran Canaria, Gran Canaria, la estación de servicio PLENERGY, CALLE FELIX GARCIA GONZALEZ, S/N, ofrece la segunda opción más económica de la provincia para llenar el depósito a 0,945€ el litro de Gasóleo A.

Para la Gasolina 98 más asequible de la provincia de Las Palmas para tu bolsillo hay que desplazarse hasta Agüimes en la isla de Gran Canaria, donde la estación de servicio OCÉANO de Calle Garlopa 41 tiene la Gasolina 98 a 1,159€ el litro. También puedes optar por la estación DISA PUERTO DEL CARMEN, de Tías en la isla de Lanzarote, Calle Juan Carlos I 23, con la Gasolina 98 a 1,159€ el litro.

Hoy, sábado 1 de noviembre, la Gasolina 95 más barata de la provincia de Las Palmas se encuentra en la isla de Gran Canaria, en Moya, en la estación de servicio H2EXAGON NORTE, Carretera General del Norte km 13, donde la Gasolina 95 está a 0,945€ el litro. La estación PLENERGY de Santa María de Guía de Gran Canaria en la isla de Gran Canaria, CALLE FELIX GARCIA GONZALEZ, S/N, es la segunda mejor opción para llenar el depósito con Gasolina 95 a 0,945€ el litro.

La gasolina más barata de este sábado en Gran Canaria

La estación de OCÉANO en Agüimes, Calle Garlopa 41, tiene la Gasolina 98 más asequible de la isla de Gran Canaria, a 1,159€ el litro. Otra opción está en Las Palmas de Gran Canaria, Avenida Escaleritas 112, en la estación H2EXAGON ESCALERITAS a 1,169€ el litro.

Gran Canaria tiene hoy, sábado 1 de noviembre, la Gasolina 95 más barata en Moya, Carretera General del Norte km 13, en la estación de servicio H2EXAGON NORTE a 0,945€ el litro. La segunda más económica de la isla de Gran Canaria estaría en Santa María de Guía de Gran Canaria, PLENERGY, en CALLE FELIX GARCIA GONZALEZ, S/N, donde el litro está a 0,945€.

En cuanto el diésel más barato de Gran Canaria, la estación de servicio H2EXAGON NORTE de Moya en Carretera General del Norte km 13 tiene un precio de 0,945€ el litro.

La gasolina más barata de este sábado en Lanzarote

El gasoil al mejor precio de Lanzarote se encuentra hoy en Arrecife, estación PLENERGY de CALLE LEON Y CASTILLO, 139, donde sale a 0,999€ el litro. Otra buena opción para llenar el tanque de diésel está en Arrecife, estación de PLENERGY en CALLE LEÓN Y CASTILLO, S/N, donde se puede encontrar el gasoil a 0,999€ el litro.

Para llenar el tanque hoy sábado 1 de noviembre con Gasolina 95 al mejor precio en Lanzarote, hay que ir hasta Arrecife, CALLE LEON Y CASTILLO, 139 a la estación de servicio PLENERGY para llenar el tanque por 1,019€ el litro. Otra opción sería ir hasta Arrecife, a CALLE LEÓN Y CASTILLO, S/N, donde la estación de PLENERGY ofrece la Gasolina 95 a 1,019€ el litro.

En cuanto la Gasolina 98 en la isla de Lanzarote, la estación de servicio DISA PUERTO DEL CARMEN de Tías tiene el carburante Gasolina 98 a 1,159€ el litro en Calle Juan Carlos I 23. En Arrecife, Calle Benito Pérz Galdós 75, la estación de servicio DISA VALTERRA encontrarás una buena opción con la Gasolina 98 a 1,199€ el litro.

La gasolina más barata de este sábado en Fuerteventura

Para llenar el tanque hoy sábado 1 de noviembre con Gasolina 95 al mejor precio en Fuerteventura, hay que ir hasta Antigua, CALLE JANANA, 46 a la estación de servicio PETROPRIX para llenar el tanque por 1,059€ el litro. Otra opción sería ir hasta Antigua, a Carretera Puerto del Rosario - El Castillo km 8, donde la estación de DISA EL MATORRAL ofrece la Gasolina 95 a 1,089€ el litro.

El gasoil al mejor precio de Fuerteventura se encuentra hoy en Antigua, estación PETROPRIX de CALLE JANANA, 46, donde sale a 0,999€ el litro. Otra buena opción para llenar el tanque de diésel está en Antigua, estación de DISA EL MATORRAL en Carretera Puerto del Rosario - El Castillo km 8, donde se puede encontrar el gasoil a 1,015€ el litro.

En cuanto la Gasolina 98 en la isla de Fuerteventura, la estación de servicio DISA EL MATORRAL de Antigua tiene el carburante Gasolina 98 a 1,189€ el litro en Carretera Puerto del Rosario - El Castillo km 8. En Puerto del Rosario, Calle Almirante Lallermand, 31, la estación de servicio PCAN GIL encontrarás una buena opción con la Gasolina 98 a 1,218€ el litro.

La gasolina más barata de este sábado en Las Palmas de Gran Canaria

El mejor precio para repostar Gasolina 95 en Las Palmas de Gran Canaria lo puedes encontrar en la estación de servicio H2EXAGON LAS TORRES, en CALLE ARRECIFE, 33, donde está a 0,950€ el litro de Gasolina 95. La segunda mejor opción está en CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 10, en la estación PETROPRIX que tiene la Gasolina 95 a 0,950€ el litro.

Para el diésel (Gasóleo A) más asequible hay que ir hasta CALLE ARRECIFE, 33, donde la estación de servicio H2EXAGON LAS TORRES ofrece el diésel a 0,950€ el litro. La estación SANTANA DOMINGUEZ de CALLE AYAGAURES, 3 es una segunda opción barata para el gasoil, 0,950€ el litro.

La Gasolina 98 más barata está en Avenida Escaleritas 112, con un precio de 1,169€ el litro de Gasolina 98 en la estación H2EXAGON ESCALERITAS. La segunda mejor opción está en la estación SANTANA DOMINGUEZ, en CALLE AYAGAURES, 3, con un precio de 1,180€ el litro.

La gasolina más barata de este sábado en Telde

La Gasolina 98 más barata está en Calle Alegría 2, con un precio de 1,179€ el litro de Gasolina 98 en la estación OCÉANO. La segunda mejor opción está en la estación CANARY OIL, S.L., en POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2, con un precio de 1,180€ el litro.

El mejor precio para repostar Gasolina 95 en Telde lo puedes encontrar en la estación de servicio PETROPRIX, en CALLE ANTONIO JOSE DE SUCRE, 1, donde está a 0,999€ el litro de Gasolina 95. La segunda mejor opción está en POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2, en la estación CANARY OIL, S.L. que tiene la Gasolina 95 a 0,999€ el litro.

Para el diésel (Gasóleo A) más asequible hay que ir hasta CALLE ANTONIO JOSE DE SUCRE, 1, donde la estación de servicio PETROPRIX ofrece el diésel a 0,999€ el litro. La estación CANARY OIL, S.L. de POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2 es una segunda opción barata para el gasoil, 0,999€ el litro.

