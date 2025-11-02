Campeones nacionales en finanzas

El IES José Arencibia Gil de Telde puede presumir de tener en sus aulas a los campeones nacionales del concurso ‘Finanzas para todos’ en la categoría cadete, que organiza el Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Ahí es nada.

La profesora Beatriz Ojeda Naranjo, las alumnas Paula Morales Quevedo, Martina Silvera Gil, Nuria Suárez Sánchez y Carmen Santana Vega y el alumno Hugo Abella Baena se alzaron con el trofeo y se trajeron para su centro 3.000 euros en material escolar, un ordenador y 600 euros para cada componente del equipo, que han guardado, como buenos gestores, para su viaje de fin de curso.

El concurso comenzó el curso pasado, cuando el grupo estudiaba 3º de ESO y ahora está en 4º. Las primeras fases fueron online y tras clasificarse entre los ocho primeros centros de España, viajaron a Sevilla y Barcelona, ciudad donde recibieron el premio de la final.

Beatriz Ojeda, que es la segunda vez que gana este concurso, explica que vio «potencial» en el alumnado y decidió prepararlo. Para la profesora, la financiación solo es un criterio pequeñito de la materia de Economía, asignatura que imparte en el centro, «entonces empezamos a trabajar la parte de las finanzas, conocer la historia del dinero y demás, y después ya me enfoqué en el temario que los organizadores del concurso nos aportan», asegura la Ojeda, que resalta que la materia que entraba era bastante extensa y con un nivel algo elevado para los jóvenes.

La formadora subraya que al principio eran entre 12 y 13 personas. «El equipo solo admitía a cinco y no sabía cómo descartar a los demás compañeros. Estaba nerviosa por la decisión, pero fueron ellos mismos los que se seleccionaron y los felicité por ello», explica. La profesora es partidaria de introducir desde el colegio conocimientos de economía básica, que ayudaría al alumnado cuando sea mayor, «en aspectos como el ahorro, el manejo de los gastos o cómo elaborar un presupuesto, además de que al estar más familiarizados con las redes sociales y la tecnología, pues saber reconocer el fraude, entre otras cuestiones».

Trabajo en equipo

Hugo, Paula, Nuria, Martina y Carmen destacaban que entre las experiencias que se trajeron, además del premio y de estar compartiendo espacio con «gente importante», era el viajar juntos y el trabajo en equipo. «Durante el viaje nos fuimos conociendo mejor entre nosotros. Entendimos que, aunque no fuésemos amigos previamente, el hecho de estar juntos y participar como un equipo hizo que conociéramos más a la otra persona y también ver las virtudes y defectos», comentan. El conocimiento de las finanzas, cómo manejar el dinero y darle su valor, «pero no solo el aspecto monetario, sino también otros aspectos psicológicos que rodean a la economía, porque la economía no es solo dinero, tiene un conjunto de ideas que son importantes para la vida, como aprender a gestionar las emociones o los nervios», fue otra de las vivencias que guardan como su tarjeta regalo.

A pesar de que el mundo de las finanzas se ha colado en su vida, del grupo de cinco solo dos están dispuestas a continuar más adelante con los estudios en Economía. El resto del grupo se decanta por Ingeniería Informática, Psicología o Relaciones Internacionales, aunque saben que elijan lo que elijan siempre tendrán que tener nociones de economía y gestión para sus vidas profesionales y personales. De alguna forma ya lo hacen cuando comparten con sus padres y madres el conocimiento de los gastos e ingresos de la casa para tener un mejor conocimiento de la economía doméstica y ver el verdadero valor de esta «Siempre se habla en casa y está todo claro. Lo hablamos sin ningún tipo de tabú», aseguran.

Aún tienen pendiente un viaje a Madrid para visitar y conocer el Banco de España para seguir saboreando y gestionando esta victoria.