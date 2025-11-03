Así apareció este coche en plena ladera de Gran Canaria sin rastro de ocupantes
El vehículo se precipitó unos 100 metros por un barranco de difícil acceso en Puerto Rico
Eran las 00:00 horas de la madrugada del domingo al lunes cuando se activó el protocolo de emergencia. Un vehículo había sido localizado al fondo de una ladera escarpada en la zona de Puerto Rico, en el municipio de Mogán.
Según informaron los servicios del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria, el coche se hallaba a más de 100 metros de profundidad, en una zona de barranco de acceso muy complicado.
Hasta el lugar se desplazaron dotaciones de bomberos que, con equipos de rescate vertical, descendieron hasta el vehículo. Un cabo y un bombero bajaron rapelando con el objetivo de inspeccionar tanto el interior como los alrededores.
La maniobra fue minuciosa y se extendió durante varios minutos, pero la búsqueda no dio resultados. No se encontró a ninguna persona dentro del coche. Ni tampoco señales evidentes de ocupantes en la zona próxima al siniestro. Una escena desconcertante que ha despertado más preguntas que respuestas.
