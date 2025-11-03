El Cabildo convoca ayudas para combatir la plaga de la Tula Absoluta en el sector del tomate

El Cabildo de Gran Canaria ha aprobado una partida de 450.000 euros en ayudas dirigidas a las y los agricultores de la isla dedicados al cultivo del tomate, con el objetivo de combatir la plaga de la 'Tuta absoluta' durante las zafras 2025-2026 y 2026-2027. El Ejecutivo insular dio luz verde este lunes a la convocatoria anticipada de estas subvenciones, que se distribuirán en dos anualidades: 250.000 euros para 2026 y 200.000 euros para 2027, con el fin de garantizar la continuidad de las acciones de control.

Desde la Consejería insular se advierte de que la plaga del tomate, causada por este lepidóptero, representa una amenaza crítica para la industria agrícola grancanaria, por lo que se considera urgente impulsar medidas sostenibles para su erradicación. El Cabildo apuesta por un control ecológico mediante feromonas de confusión sexual, una técnica que impide la reproducción del insecto y reduce el uso de productos químicos.

El trágico año 2008

Detectada por primera vez en 2008, la 'Tuta absoluta' tuvo una incidencia moderada en sus inicios, pero desde 2020 se ha convertido en un grave problema para el tomate de exportación y el mercado local, provocando pérdidas de producción y calidad, incremento de costes en fitosanitarios y abandono de cultivos.

Las subvenciones estarán dirigidas a organizaciones de productores de frutas y hortalizas y entidades asociativas de productores de tomate de la isla, tanto para el mercado local como el de exportación. Las ayudas se concederán en régimen de concurrencia no competitiva, con una cuantía máxima de 1.000 euros por hectárea para 2026 y 800 euros por hectárea para 2027.

Los fondos deberán destinarse exclusivamente a la compra de feromonas autorizadas por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, que deberán colocarse siguiendo las especificaciones técnicas oficiales.

Estas medidas se enmarcan en el Plan Estratégico del Sector Primario de Gran Canaria, que persigue reforzar la competitividad de las explotaciones agrícolas, impulsar la innovación y la sostenibilidad ambiental, y reducir los costes de producción.

Las solicitudes deberán presentarse de forma telemática a través de la sede electrónica del Cabildo de Gran Canaria (https://sede.grancanaria.com/es). El plazo para pedir las ayudas será de un mes desde la publicación del anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, en el caso de la zafra 2025-2026, y del 1 al 30 de octubre de 2026 para la correspondiente a 2026-2027.