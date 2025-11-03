Proponen que el Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria tenga reconocimiento oficial en el Reglamento de Honores y Distinciones

La influencer canaria Encarnavals ha intensificado su apoyo al Carnaval de Las Palmas con una propuesta formal en la consulta pública carnaval, convocada por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, para revisar el Reglamento de Honores y Distinciones del municipio.

En su comunicado, la creadora de contenido explicó que ha querido aprovechar la oportunidad para proponer que el nuevo reglamento incluya de manera explícita el reconocimiento a las personas y colectivos vinculados al Carnaval de la ciudad. Su planteamiento busca que quienes dedican su vida a esta celebración —desde diseñadores y murgas hasta drags, comparsas o técnicos— puedan ser distinguidos oficialmente por su contribución cultural y social.

“Porque el Carnaval no es solo una fiesta: es identidad, es arte, es economía local, es diversidad, es trabajo de muchas personas durante todo el año. Es el latido de Las Palmas de Gran Canaria”, expresó Encarnavals en su publicación.

La influencer, cuyo nombre artístico se ha convertido en sinónimo de pasión carnavalera en redes sociales, destacó que miles de personas han hecho del Carnaval un símbolo de orgullo y de pertenencia colectiva, pero que, pese a su importancia histórica, el reglamento municipal vigente no contempla aún el Carnaval como mérito digno de distinción oficial.

Una propuesta con valor cultural y social

En su texto, Encarnavals subrayó que su propuesta busca que el Carnaval sea equiparado a otros ámbitos reconocidos por el Ayuntamiento, como la cultura, el deporte o la acción social. De este modo, se abriría la puerta a otorgar reconocimientos a figuras destacadas del mundo carnavalero, tanto a título individual como colectivo.

“Mi propuesta plantea que quienes contribuyen a mantener viva esta tradición, desde cualquier ámbito, puedan ser reconocidos por su labor dentro del sistema de Honores y Distinciones del Ayuntamiento”, añadió.

Para Encarnavals, esta iniciativa no solo representa un gesto simbólico, sino también un reconocimiento institucional al esfuerzo que cada año sostiene la fiesta más representativa de la ciudad. “Creo firmemente que reconocer el Carnaval es reconocer a la gente que hace ciudad”, afirmó en su comunicado, insistiendo en la necesidad de valorar el impacto social y económico que la celebración genera en el municipio.

Jacobo Corujeira

El Carnaval, un motor de identidad y comunidad

La influencer recordó que el Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria es mucho más que un evento festivo. Constituye una manifestación cultural profundamente arraigada que mueve a miles de personas, genera empleo, dinamiza la economía local y proyecta la imagen de la ciudad en el exterior.

Su publicación fue recibida con una oleada de comentarios positivos por parte de seguidores, artistas y colectivos vinculados al Carnaval, quienes aplaudieron la iniciativa como un paso hacia la institucionalización de una de las tradiciones más queridas del archipiélago.

En palabras de Encarnavals, “Las Palmas de Gran Canaria debe sentirse orgullosa de quienes la representan con arte, entrega y libertad en la fiesta más importante que tenemos”. Con esa afirmación, la influencer resume el espíritu de su propuesta: dar voz y valor a quienes construyen, año tras año, el alma del Carnaval.

Un pequeño paso con gran simbolismo

Encarnavals concluyó su mensaje expresando su esperanza de que este gesto sirva de impulso para futuras políticas culturales en el municipio. “Ojalá este pequeño paso sirva para que el Carnaval tenga, por fin, el espacio institucional que merece dentro del corazón de la ciudad”, escribió.

Con esta acción, la creadora de contenido consolida su papel como voz activa del movimiento carnavalero en Canarias y demuestra que el compromiso con la identidad cultural puede trascender las redes sociales para influir directamente en la agenda pública.