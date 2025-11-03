El Cupón de Fin de Semana de la ONCE reparte 480.000 euros en Telde y Santa Lucía de Tirajana

El Cupón de Fin de Semana de la ONCE ha repartido un total de 480.000 euros en los municipios grancanarios de Telde y Santa Lucía de Tirajana, a través de dos cupones premiados con 240.000 euros cada uno en los sorteos celebrados los días 1 y 2 de noviembre. Ambos cupones corresponden a los premios adicionales del conocido “Sueldazo” (24.000 euros al año durante diez años).

En Telde, la fortuna llegó de la mano de Alberto González, agente vendedor de la ONCE desde 2013, quien vendió uno de los cupones ganadores en puntos como la calle General Bravo, Benteguise 1, Cruz de la Gallina, Caserones, Higuera Canaria, La Majadilla, Marzagán y Jinámar pueblo.

El segundo premio, correspondiente al sorteo del 2 de noviembre, fue repartido por Juan Franco, vendedor de la ONCE desde julio de 2023, en Santa Lucía de Tirajana. Su área de venta abarca zonas como la calle Cardoso 49, Rosiana, El Valle y El Parralillo.

El Sueldazo del Fin de Semana de la ONCE ofrece cada sábado y domingo un premio principal de 300.000 euros más 5.000 euros al mes durante 20 años, además de otros premios adicionales de 24.000 euros anuales durante una década. También se reparten 54 premios de 20.000 euros y otras cuantías menores.

Los cupones se comercializan a través de los más de 19.000 agentes vendedores de la ONCE en toda España, así como en la web www.juegosonce.es y en establecimientos autorizados.