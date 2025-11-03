La DGT activa un nuevo radar fijo en uno de los tramos más transitados de Gran Canaria

La red de radares de control de velocidad en Gran Canaria no deja de crecer. Desde el pasado martes, 28 de octubre, los conductores que circulen por la GC-3 en sentido sur, justo a la salida de Arucas, encontrarán un nuevo radar fijo.

El dispositivo ha sido instalado a la altura del parque de bomberos y la escuela de hípica, en una zona muy transitada que conecta directamente con Las Palmas de Gran Canaria, Cardones, Trasmontaña y Gáldar.

Se trata de uno de los tramos con mayor densidad de tráfico de toda la isla, especialmente en horas punta. Cada día, miles de vehículos utilizan este corredor rápido que une el norte con la capital, lo que convierte a la GC-3 en una de las arterias más importantes y a la vez más sensibles del sistema viario insular.

Un radar que disuade, no solo sanciona

Su simple presencia ya actúa como elemento disuasorio. Se ha colocado en una zona donde los límites de velocidad oscilan entre los 80 y los 100 kilómetros por hora, según el tramo, y donde el exceso de velocidad ha sido identificado por la Dirección General de Tráfico (DGT) como uno de los factores de riesgo más comunes.

Desde la propia DGT insisten en que estos dispositivos no buscan únicamente multar, sino proteger.

Instalación del nuevo radar en Arucas / LP/DLP

Más radares para más seguridad

Este nuevo radar en Arucas se suma así a la creciente red de puntos de control que ya vigilan otras carreteras principales de la isla, como la GC-1 (en sentido sur y norte), la GC-2 (que conecta la capital con Agaete) o la GC-31, entre otras.

La apuesta institucional por una movilidad más segura va en paralelo al aumento del parque automovilístico y a la necesidad de reducir los accidentes en vías de alta capacidad. Según los últimos datos publicados por la DGT, el exceso de velocidad sigue siendo una de las principales causas de siniestros graves en carretera.

Además, la instalación de estos dispositivos responde a una estrategia más amplia de control inteligente del tráfico, que incluye cámaras, paneles informativos y nuevos puntos de vigilancia en tramos críticos.