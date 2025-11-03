Gran Canaria adelanta su pasarela estrella para liderar la moda de baño en Europa

Gran Canaria Swim Week, la pasarela de moda de baño más importante de Europa, cambia de fecha. A partir de 2026, dejará atrás octubre para celebrarse en el mes de junio, una decisión estratégica adoptada por el Cabildo de Gran Canaria junto a diseñadores y agentes del sector con el objetivo de reforzar su atractivo comercial, alinear el evento con el calendario internacional y consolidar la isla como epicentro europeo del diseño, la creatividad y la industria del swimwear.

Este cambio responde a una demanda del propio sector." Tras analizar el mercado, se ha identificado que esta reprogramación ofrece una fecha más alineada con los intereses estratégicos de los principales actores del sector, incluyendo compradores mayoristas, medios de comunicación y consumidores finales"”, explicó Minerva Alonso, consejera de Desarrollo Económico, Industria, Comercio y Artesanía, tras la reunión mantenida con el colectivo de diseñadores de Gran Canaria Moda Cálida.

Una decisión que responde al mercado

Actualmente, Gran Canaria Swim Week presenta colecciones para la temporada siguiente, pero lo hace en octubre, cuando los procesos de venta ya están cerrados. Esto resta eficacia comercial a las marcas participantes. Adelantar la cita a principios de verano permitirá conectar mejor con los ciclos de compra del sector, facilitando el cierre de pedidos con minoristas y grandes almacenes justo cuando las marcas están produciendo y planificando sus próximas campañas.

El objetivo es que la pasarela tenga un impacto directo y medible en la comercialización de las colecciones. Celebrarla en junio supone posicionarla justo antes de los principales eventos internacionales, lo que amplifica su visibilidad y permite utilizar sus contenidos como material promocional en ferias clave del circuito global.

Más visibilidad, ventas y turismo profesional

Desde el punto de vista logístico y promocional, principios de junio también se presenta como una ventana privilegiada. Coincide con el inicio del verano una época especialmente atractiva para recibir a profesionales del sector en la isla y se desarrolla durante temporada baja turística, lo que permite optimizar recursos y facilitar la acogida de invitados internacionales, desde prensa especializada hasta agencias de distribución.

El análisis técnico que ha respaldado este cambio se ha realizado con el apoyo de la Asociación de Creadores de Moda de España (ACME), la Cámara de Comercio de Gran Canaria, la empresa adjudicataria ESMA y un equipo consultor internacional liderado por el experto Scott Lipinski, secretario de la Alianza de la Moda Europea y gerente del Consejo Asesor de la Moda de Alemania. También se han tenido en cuenta las aportaciones de diseñadores, compradores internacionales, agencias de comunicación y oficinas económicas y comerciales españolas en el extranjero (OFECOMES).

Una apuesta decidida por la moda como industria

La Gran Canaria Swim Week es la punta de lanza del programa Gran Canaria Moda Cálida, una iniciativa impulsada por el Cabildo para fortalecer la industria textil en la isla. Más que un evento, se trata de una plataforma integral de apoyo a diseñadores y empresas, que busca posicionar a Gran Canaria en el mapa internacional del diseño, no solo como un lugar donde desfilar, sino donde producir, innovar y crecer.

La moda es, para esta Institución, un sector creciente y con posibilidades de expansión industrial y Gran Canaria Moda Cálida se convierte en el marco en el que diseñadores y empresas apoyan sus proyectos.