Así fue captado un motorista por circular a 211 km/h en una vía limitada a 80 en Gran Canaria

Un motorista, a 211 km/h por la GC-2 en Gáldar: la Guardia Civil lo investiga

Johanna Betancor Galindo

Las Palmas de Gran Canaria

La Guardia Civil del Subsector de Tráfico de Las Palmas ha abierto una investigación contra el conductor de una motocicleta que fue sorprendido circulando a 211 kilómetros por hora en un tramo de la autovía GC-2, a la altura del municipio de Gáldar, donde la velocidad máxima permitida es de 80 km/h.

Los hechos ocurrieron el pasado 23 de agosto, durante un control de velocidad rutinario establecido por agentes de la Agrupación de Tráfico. La motocicleta fue captada por el radar superando en más de 130 km/h el límite establecido en esa vía interurbana, que conecta Las Alcaravaneras con Agaete.

Tras semanas de investigación por parte del Grupo de Investigación y Análisis de Tráfico (GIAT), se logró identificar al conductor, un varón de 53 años, el pasado 17 de octubre. El implicado fue informado de que está siendo investigado como presunto autor de un delito contra la seguridad vial, por exceder ampliamente el límite de velocidad en una carretera interurbana.

Las diligencias han sido remitidas al Juzgado de Instrucción en funciones de Guardia de Santa María de Guía.

Delito penal y consecuencias

Conducir a esa velocidad en una vía interurbana no solo constituye una infracción grave, sino un delito tipificado en el artículo 379 del Código Penal. Este castiga con penas de prisión de entre tres y seis meses, multa de seis a doce meses o trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 90 días. A ello se suma la retirada del permiso de conducir por un periodo de uno a cuatro años.

Además, si se considera conducción temeraria con desprecio manifiesto por la vida de los demás (artículo 381 del Código Penal), las penas pueden agravarse hasta los dos a cinco años de prisión, junto a multas más severas y la retirada del carné.

La Guardia Civil recuerda que el exceso de velocidad es uno de los principales factores de riesgo en la siniestralidad vial. A mayor velocidad, mayor probabilidad de accidente y mayor gravedad de sus consecuencias.

