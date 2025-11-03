María Parrado hace parada en Gran Canaria para presentar su nuevo trabajo

Tras varios adelantos en forma de single, María Parrado lanza este 24 de octubre su nuevo disco “La niña que fui”, un trabajo que marca un hito en su trayectoria musical. En este álbum, María explora nuevos sonidos sin perder su esencia y suma colaboraciones musicales con artistas como Blas Cantó, Lucas Curotto, Laura Stangl y David Parejo.

Con este álbum María ha cruzado el charco por primera vez gracias a la música, dándole la oportunidad de cantar allí y juntarse con más artistas. Un álbum muy sanador para María, con el que vuelve a la infancia y a esa ilusión por la que se dedica a la música.

María Parrado en Las Palmas de Gran Canaria / María Parrado

María Parrado, toda una vida en los escenarios

La carrera de María Parrado despegó en 2014, cuando ganó la primera edición española de “La Voz Kids”. Desde entonces María ha lanzado varios álbumes de estudio con muy buena acogida por parte del público, siendo el último de ellos su EP “Vinilo” (2024). Además, María ha puesto voz a la banda sonora en español de las películas de Disney “Vaiana” (2016) y “Vaiana 2” (2024). Ahora, con “La niña que fui”, lanza el que es su séptimo trabajo discográfico.

Este nuevo trabajo discográfico viene acompañado de una gira de presentación, que pasará por ciudades como Zaragoza el 7 de noviembre, Las Palmas de Gran Canaria el 9 de noviembre, Barcelona el 14 de noviembre, Valencia el 21 de noviembre una fecha muy especial en Madrid en La Sala del Movistar Arena el próximo 22 de noviembre, acompañada de toda la banda y donde presentará el nuevo disco con muchas sorpresas. Zamora, Cádiz, Sevilla, O Bilbao serán otras de las fechas más esperadas de la gira.