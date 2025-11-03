Mogán recauda 669.425 euros por la tasa turística en los siete primeros meses desde su entrada en vigor
El Ayuntamiento iniciará comprobaciones a los alojamientos con incumplimientos y destinará fondos a la mejora de las zonas vacacionales del municipio
El municipio de Mogán ha recaudado 669.425,90 euros en concepto de tasa turística desde la entrada en vigor de este tributo el pasado mes de marzo. La medida establece que cada persona que se aloje en un establecimiento turístico del municipio debe abonar 0,15 euros por día de estancia. Así lo informó esta mañana la alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, quien destacó que esta recaudación se ha alcanzado a pesar de que el primer periodo de aplicación de la tasa solo duró 12 días, en los cuales se obtuvieron 35.043,15 euros, ya que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ordenó detener el cobro al estimar una solicitud presentada por la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo (FEHT) de Las Palmas.
Según los datos aportados por la empresa municipal de recaudación Mogán Gestiona, durante el segundo periodo de aplicación de la tasa turística -comprendido entre el 1 de abril y el 30 de septiembre- 36 de los 48 hoteles censados en el municipio presentaron su liquidación, lo que supone un 75% del total. En cuanto a los complejos extrahoteleros, 76 de los 147 registrados cumplieron con la autoliquidación dentro del plazo, es decir, un 51,7%. Por último, de las 2.972 viviendas vacacionales registradas, 659 realizaron el trámite, lo que representa un 22,17% del conjunto.
Expedientes de comprobación
Ante estas cifras, la alcaldesa anunció que el Ayuntamiento iniciará expedientes de comprobación limitada, tal y como establece la Ley General Tributaria, con el objetivo de requerir a los establecimientos turísticos que aporten la documentación necesaria, especialmente en el caso de las viviendas vacacionales, donde se ha detectado un menor nivel de cumplimiento. Por su parte, el gerente de Mogán Gestiona, Eduardo Álamo, explicó que la cuantía de las posibles sanciones dependerá del motivo por el cual los establecimientos no hayan cumplido con la obligación de autoliquidar la tasa turística, y precisó que cada caso será analizado individualmente.
Además, los establecimientos que no hayan abonado la tasa dentro del plazo establecido deberán asumir un recargo del 1% por pago fuera de fecha. En caso de persistir el impago, se aplicará el Reglamento General de Recaudación, que contempla recargos del 5%, 10% o 20%, según el grado de demora.
El importe recaudado a través de la tasa turística se destinará, según destacó la edil, a proyectos de mejora en las zonas turísticas del municipio, entre los que se incluyen actuaciones vinculadas al ciclo integral del agua, la optimización de los sistemas de depuración, planes de asfaltado y obras de renovación de infraestructuras, como la rehabilitación de parques y espacios públicos.
Habrá ampliación.
