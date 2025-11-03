Moya pone en marcha el proyecto pionero en salud MOvilízateYA

La Villa de Moya pone en marcha el proyecto MOvilízateYA!, un proyecto pionero en Gran Canaria con el que se busca ofrecer una atención personalizada a personas con problemáticas de salud concretas dándoles un servicio de actividad física adaptada y generando unos hábitos saludables con el objetivo de mejorar su calidad de vida. Un proyecto que pone en marcha el Ayuntamiento de la Villa de Moya, a través de la concejalía de Deportes, con la financiación del área de Presidencia del Cabildo de Gran Canaria. El proyecto ha sido presentado en el Polideportivo Municipal con Raúl Afonso, alcalde de la Villa de Moya, Teodoro Sosa, consejero de Presidencia y Movilidad Sostenible del Cabildo de Gran Canaria, y Gilberto Sosa, concejal de Deportes, junto a Tommy Bolaños, responsable del área de nutrición, Almudena Medina y Estefanía Pérez, Directora Médica del Centro de Salud de Moya.

“Es un programa que hemos enfocado en la población infantil y la tercera edad porque consideramos que es el rango de población a la que más puede beneficiar. En el caso de la población infantil buscamos generar buenos hábitos alimenticios que combinados con la práctica de actividad física mejoran su calidad de vida a corto y largo plazo. En el caso de la población de la tercera edad con patologías ya diagnosticadas buscamos incidir en la importancia de mantenerse activos que es básico para la mejora de la condición física y por ende, para mejorar su calidad de vida”, señala el alcalde, Raúl Afonso.

Unas palabras a las que se suma Teodoro Sosa. “Es un proyecto que se centra en dos grupos de población concretos con el objetivo de mejorar su calidad de vida. En el caso de la población infantil es el futuro de nuestra sociedad y es básico que tengan y mantengan buenos hábitos; en el caso de la tercera edad es una forma de mantener a la población activa y demostrar que la mejor medida es la actividad física”, añade, Teodoro Sosa.

El programa se desarrolla de manera conjunta entre la concejalía de Deportes y el Centro de Salud de Moya, que será el encargado de derivar los pacientes con el objetivo de atender sus especificidades y generar un tratamiento que se convierta en un hábito. Será este en el momento en el que se deriven al área de nutrición o fisioterapia con el objetivo de trabajar de manera concreta con cada uno de los pacientes buscando una mejora de sus patologías. Posteriormente, se realizará un control y seguimiento de la consolidación de los buenos hábitos.

MovilízateYA! comienza con ilusión en la Villa de Moya con el objetivo de generar buenos hábitos en sus vecinos y vecinas, siendo consciente de que la mejor medicina es una alimentación saludable combinada con la realización de ejercicio físico.