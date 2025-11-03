Obras Públicas inicia las obras del viaducto de La Palma en la carretera de La Aldea

La consejería de Obras Públicas del Gobierno de Canarias inicia esta semana las obras de construcción del viaducto de La Palma, dentro de la segunda fase de ejecución de la carretera de La Aldea en el tramo de carretera entre El Risco y Agaete, mientras que el otro puente de El Risco se comenzará a levantar el mes que viene. El consejero regional, Pablo Rodríguez, mantiene que el trazado principal entre El Risco y Agaete estará operativo antes del verano de 2027, si bien quedaría pendiente de su terminación el recorrido por el puente de El Risco, cuyo plazo de ejecución inicial está fijado en 30 meses, lo que hará que no entre en servicio hasta la segunda mitad de 2028.

«Estamos en la fase final de la obra». Pablo Rodríguez ha querido ser optimista y ha salido al paso de las manifestaciones del colectivo ciudadano Foro Roque Aldeano y el PSOE de la localidad por el recorte de la partida prevista en el proyecto de presupuesto del Gobierno de Canarias para la carretera en 2026, que se sitúa en algo más de 19 millones de euros, dos menos que el presupuesto inicial programado del año en curso y la mitad que el anterior. Sobre todo, según el consejero, porque se solucionará la zona más crítica para los conductores por razones de seguridad, y porque el Convenio de Carreteras permite la flexibilidad para disponer del dinero cuando hace falta.

El consejero regional señaló que el viernes de la semana pasada firmó la orden de aprobación del denominado modificado número 1, lo que supone un incremento presupuestario de 28,29 millones de euros. Esto supone que la inversión total del tramo se eleva ahora hasta los 181,48 millones de euros, con un aumento del 18,6% sobre el presupuesto adjudicado, sin contar las revisiones de precios, según señaló esta mañana del lunes en una comparecencia en el edifico de Usos Múltiples I de Las Palmas de Gran Canaria, junto a la directora general de Infraestructura Viaria, Rosana Melián.

14 meses

En la práctica, esto supone que los obreros arrancarán esta misma semana con el viaducto de La Palma, después de que se diera su aprobación a comienzos de este año. En este caso, tendrá 110 metros de longitud y 28 metros de altura, y su plazo de ejecución se sitúa en 14 meses.

A su vez, en diciembre se hará lo mismo con el viaducto de El Risco, cuyas dimensiones son equiparables al puente de Silva, ya que tendrá 571 metros de longitud y 88 metros de altura máxima.

"Se trata de la zona más crítica" Pablo Rodríguez — Consejero de Obras Públicas del Gobierno de Canarias

Si se cumplen las actuales previsiones, el tramo de 4,5 kilómetros entre el pueblo de Agaete y Hoya del Segura estará acabado en mayo de 2027. «Se trata de la zona más crítica», insistió Rodríguez, ya que salvará zonas problemáticas como el risco de Faneque. Quedaría en obras el enlace por la carretera actual desde ese punto hasta el actual túnel de subida a Tamadaba, de casi un kilómetro y medio. Es aquí donde se levantará el otro viaducto de El Risco, que tiene un plazo para su terminación de dos años y medio. Esto significa que debería estar operativo para antes de que acabe 2028.

El tramo por la actual GC-200 se realiza en estos momentos en un tiempo de unos 20 minutos, por lo que se quedará el trayecto en cinco minutos para recorrerlo una vez se abra el tramo principal en 2027, según el director de la obra, José Luis Pérez, a lo que se suman los cuatro minutos de conexión para la autovía de la primera fase ya operativa hasta La Aldea.

80% ejecuado de las unidades de obra

Pablo Rodríguez defendió que la obra no se puede acelerar más mientras se está pendiente de los viaductos. Y que se ha ejecutado el 80% de las unidades de obra.

A su vez, recordó que desde el año 2020 se habló de la necesidad de modificar por razones técnicas el proyecto de los viaductos, aunque no se hizo hasta su llegada a la Consejería. «En 2027 se podrá transitar por más del 80% de la traza de la carretera». Y señaló que es imposible acortar los plazos para el viaducto de El Risco. Como también alegó que decir lo contrario sobre los plazos de acabado es hablar del «desconocimiento de cómo opera la obra».

Nueve túneles y dos viaductos

La obra se adjudicó por 153 millones en febrero de 2019 a la UTE formada por las empresas Ferrovial, Acciona, Lopesan y Bitumex, con un plazo de 65 meses de ejecución (cinco años y nueve meses).

El tramo en construcción entre Agaete y El Risco tendrá nueve túneles y dos viaductos a lo largo de los 8,5 kilómetros de longitud, de los cuales 5,7 kilómetros discurren bajo tierra. En febrero de 2024 se puso en servicio el tramo correspondiente a los túneles de Faneque, el Enlace de El Risco y el túnel del Lomo de la Aulaga.