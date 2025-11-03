La U.D. Las Palmas compra el palacete de Eufemiano Fuentes de Santa Brígida

La Unión Deportiva Las Palmas compra el palacete construido por el fallecido industrial Eufemiano Fuentes en el barrio de Las Meleguinas de Santa Brígida, que fue también presidente del equipo amarillo. La operación permitirá la recuperación de esa mansión edificada en 1954, que tiene una arquitectura única y singular.

El presidente de la entidad, Miguel Ángel Ramírez, confirmó este lunes la transacción inmobiliaria con la heredera del empresario. La enorme finca cuenta con canchas y grandes espacios, que permiten desarrollar amplias infraestructuras y servicios. Además de la vivienda principal y la casa del mayordomo, cuenta con una huerta y el pozo que permite el abastecimiento de agua, extensos jardines y piscina.

Siete Palmas y Barranco Seco

La operación inmobiliaria coincide con las mejoras de las instalaciones de Barranco Seco y la transformación del Estadio de Siete Palmas, de cara al mundial de fútbol.

Primer plano de la mansión, este lunes, en Santa Brígida. / José Carlos Guerra

El Palacio de Fuentes, como se le conoce, cuenta con cerca de 38.000 metros cuadrados de superficie en su conjunto. La mansión de estilo regionalista fue edificada en 1954 bajo la dirección del arquitecto valenciano Rafael Massanet, autor del ayuntamiento de Santa Brígida y el quiosco de San Telmo, en Las Palmas de Gran Canaria.

Historia negra de la casa

En la casa señorial también se vivió una de las historias negras de Gran Canaria del siglo pasado, con el histórico secuestro que desembocó en el fallecimiento del industrial tabaquero Eufemiano Fuentes (1911-1976), fundador de la empresa tabacalera de las marcas Kruger, Condal, Vencedor, La Distinguida y La Favorita.

A su vez, el industrial fundó en 1949 la Unión Deportiva Las Palmas, de la que fue presidente entre 1950 y 1955, y promovió la construcción del Estadio Insular.

Ostentación

La mansión es un ejemplo de ostentación de la época, en una estratégica ubicación sobre la loma con la que domina el valle de Las Meleguinas y entre los cauces de los barrancos de Santa Brígida y de Alonso.

Algunas fuentes recuerdan que en su momento se estuvo vendiendo por unos cinco millones, pero que el coste actual debe ser muy inferior, debido al deterioro que venía sufriendo en los últimos tiempos. Llegó a hablarse en 2011, aunque nunca se confirmó, el interés del piloto de Fórmula 1 Fernando Alonso, cuando mantuvo una relación con la cantante de Teror, Raquel del Rosario.

Tres piedras de cantería

La edificación está considerada única por sus características. Entre otras razones, porque reúne tres tipos de cantería: la rojiza de Temisas (Agüimes), amarilla de Teror (como la Basílica) y la gris de Arucas (se usa para el suelo). Algunas fuentes señalan que la piedra se llevaba hasta el lugar, y allí los canteros la partían a golpe de marrón. Tal era la actividad, que en aquellos años hizo falta disponer de gran parte de los camiones de la isla para el transporte hasta el lugar.