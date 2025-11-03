La premiada cinta ‘Cafunè’ abre la muestra de San Rafael en Corto

El músico y compositor navarro Mikel Salas, que puso música a la banda sonora de ‘Cafunè’, cinta ganadora del Premio Goya al Mejor Cortometraje de Animación este año, será el protagonista de la inauguración de la 21º edición del Festival de Cortometrajes San Rafael en Corto (SREC), que el 8 de noviembre arranca a las 19:30 horas en el Teatro Víctor Jara de Vecindario.

«El mapa de ruta para hacer mi viaje musical estaba ya en la pantalla», explica Salas. «Intenté acompañar la historia desde dentro, sin forzar emociones, porque las imágenes ya hablaban por sí solas. La música está narrada desde el punto de vista de la niña, buscando la sencillez de su mirada». El título, Cafunè, es una palabra portuguesa que significa acariciar el cabello de alguien mientras duerme. Esa ternura cotidiana es la esencia del relato. «Podría verse como una denuncia, pero ante todo es una historia de amor», dice Salas. «Las palabras clave son dignidad y respeto».

El músico es el primer protagonista que se sube al escenario del Víctor Jara para explicar su trabajo en el filme dirigido por Lorena Ares y Carlos Fernández Vigo, en el contexto de un festival que hasta el día 14 de noviembre proyecta 105 cortometrajes en sus distintas sesiones programadas por el Colectivo Cultural Gran Angular, que organiza SREC con la colaboración del Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana y la Consejería de Cultura del Cabildo grancanario.

Distancia frágil

‘Cafunè’ aborda el fenómeno migratorio desde una mirada íntima a través de la historia de una niña llamada Alma y la relación que surge entre una voluntaria y una madre refugiada tras un naufragio. El compositor tiene una amplia experiencia en proyectos documentales y cinematográficos vinculados a la memoria y los derechos humanos. Su relación con realidades como la guerra de los Balcanes o los conflictos en América Latina le ha dejado huella. «He aprendido que la distancia entre ellos y nosotros es mucho más frágil de lo que pensamos. Esa niña podría ser tu hija. Esa huida podría ser la tuya. Solo te separa la suerte de haber nacido en otro sitio», agrega Salas.

En Canarias, donde la frontera sur de Europa se vive cada día, ‘Cafunè’ adquiere un eco especial. «No hay que mirar a los refugiados como algo ajeno, sino como un espejo incómodo que nos recuerda quiénes somos».

Para construir la atmósfera sonora del corto, Salas volvió a una técnica que mezcla experimentación y emoción. «Grabé el sonido de las partes ‘inútiles’ de mis guitarras y bajos, esas cuerdas que quedan entre los afinadores y la cejuela, y trabajé con ellas. De ahí surgió un pequeño mundo inarmónico pero delicado, que encajaba con el universo del corto». Entre los instrumentos destaca también un cuatro venezolano, fabricado por un niño de 14 años en una escuela taller. «Afina un poco regular, pero su timbre es único. Es imperfecto, como lo es la vida. Ese fue el punto de partida para crear una música que respira verdad. El silencio también juega su papel. No quería dulcificar los momentos duros con música. A veces el silencio, o el simple roce de un sonido real, comunica más que cualquier melodía».

Aunque su trayectoria abarca desde la animación hasta el thriller, lo que más disfruta Salas es la oportunidad de reinventarse. «Siempre estoy aprendiendo a hacer lo que hago para poder hacerlo. Cuando parece que controlo el volante, el proyecto se acaba y vuelvo a empezar. Es agotador, pero adictivo», reconoce.

Actualmente, trabaja en un documental sobre el proceso de paz en Colombia y prepara varios proyectos de animación junto a los directores de ‘Cafunè’. Además, compondrá la música de un programa para los planetarios españoles sobre los próximos eclipses solares.

SREC dedica la función del día 9 al genocidio de Gaza. A las 19:30 horas se proyectará el largometraje ‘No other land’, dirigido por Basel Adra, Yuval Abraham, Hamdan Ballal y Rachel Szor, que obtuvo el Oscar este año en la categoría al Mejor Largometraje Documental. La presentación del citado filme contará con Raquel Martí, directora ejecutiva del Comité de España de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA).