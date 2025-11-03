Tedoro Sosa insiste en que "se han equivocado" al poner a Carmelo Ramírez como portavoz de Nueva Canarias en el Cabildo

"Si quitar a Teodoro para poner a Carmelo Ramírez era la solución, pues creo que se han equivocado" ha asegurado el consejero del Cabildo, alcalde de Gáldar y uno de los líderes de Municipalistas Primero Canarias en una entrevista en UD Radio, en la que también recordó que Ramírez lleva más de 40 años en política. "¿Y esa es la renovación? No, mire, cuando yo fui en su momento de Nueva Canarias, me fui con la total convicción de que lo que estaba haciendo era lo correcto porque pedíamos una renovación y no me he equivocado. Un año después, fíjense en la renovación. Me quitan a mí de portavoz, que no pasa nada, vuelvo a decir, y se pone a Carmelo Ramírez", manifestó.

Teodoro Sosa hizo fue relevado como portavoz en el Cabildo de Gran Canaria, tras una votación en la que participaron los ocho consejeros del partido. Seis de ellos respaldaron que la portavocía recayera en Carmelo Ramírez, quien ocupa ese cargo desde hoy lunes, día 3 de noviembre.

Sosa subrayó que "a mí me hubieran puesto cualquier otra persona de consenso, de diálogo, porque eso al final es lo que debe primar, que hable, hable en boca de los ocho y no de una parte de los ocho, pues mire, yo entonces seguro que mi firma hubiera estado". El consejero aseguró que tiene puesto el faro "más allá del 27 porque para mí lo que se está construyendo es mucho más importante".

El líder de Primero Canarias calificó de “ilusionante” el primer congreso de su formación celebrado en Infecar. Explicó que el objetivo es construir una Mesa de Unidad Canaria, que reúna a todas las fuerzas políticas del Archipiélago “dejando atrás las siglas y los personalismos”. “Canarias está a 3.000 kilómetros de Madrid. Si no nos ponemos de acuerdo, nos pasan el rodillo por encima”, aseguró. Teodoro Sosa también adelantó que en ese recorrido de la Mesa de Unidad Canarias también estará invitada la alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno. "Creo que es lo más lógico porque al final estás trabajando en el día a día sin una dependencia de un partido del Estado y, entonces, eres de ámbito canario".

El alcalde de Gáldar aseguró que "nunca guardo rencor, y se lo dice alguien que ha estado al lado de tres compañeros que nos han echado a la calle con mociones de censura: San Mateo, Guía, Agaete y probablemente, no lo sé si habrá alguna más en Valsequillo, pero creo que la construcción de canarias no puede seguir siendo la del enfrentamiento un nacionalismo enfrentado, porque quien pierde es Canarias y con un nacionalismo unido quien gana es Canarias"