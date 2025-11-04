La Provincia

Así amaneció Vecindario: niebla cerrada y visibilidad mínima por inversión térmica

Vecindario ha despertado esta mañana envuelto en una intensa inversión térmica que ha dejado una espesa niebla a ras de suelo. Las imágenes, tomadas desde las primeras horas del día, muestran cómo la niebla cubría incluso la GC-1 a la altura de Doctoral, dificultando la visibilidad y dejando una postal poco habitual en esta zona del sureste grancanario. Apenas se distinguían los coches circulando, donde solo el foco de luz de un vehículo rompe la bruma. La situación ya está despejada, pero el fenómeno ha sorprendido por su intensidad a primera hora del día. Más información