Asaltan con violencia este emblemático bar familiar en Maspalomas
El Bar de El Lomo de Maspalomas fue blanco de un alunizaje durante la madrugada
El conocido bar de El Lomo, situado en la zona alta de Maspalomas y fundado hace décadas por el emblemático Nicolás Macías, fue objeto de un alunizaje en la madrugada del lunes. Según ha confirmado a este medio, los autores del robo accedieron al local con el objetivo de sustraer la caja de la máquina tragaperras.
El suceso tuvo lugar durante la noche, cuando los asaltantes embistieron la entrada principal del bar, logrando acceder al interior. Una vez dentro, forzaron la máquina recreativa. La Guardia Civil ha abierto una investigación para esclarecer los hechos e identificar a los responsables.
“La prioridad ahora es reforzar la seguridad del local yv ver qué pasos tomar”, ha señalado Dámaso Macías, hijo del fundador.
El bar El Lomo es uno de los establecimientos con más solera del sur de Gran Canaria, frecuentado tanto por residentes como por visitantes. La zona permanece bajo vigilancia mientras avanzan las diligencias policiales.
