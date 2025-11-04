Primero Canarias tacha de “traición” el apoyo del PSOE de Gran Canaria a la moción de censura en Valsequillo

"Esto es una traición". Así de contundente se expresó secretario de organización de Municipalistas Primero Canarias, Samuel Henríquez, ante el apoyo del Partido Socialista de Gran Canaria a la moción de censura presentada esta mañana en Valsequillo. "Esto es una cortina de humo que se sustenta en una concejal tránsfuga", en referencia a la concejala Lucía Melián, quien abandonó Asamblea de Barrios (Asba) en noviembre del año pasado.

El secretario de Organización de Primero Canarias señala que el apoyo del PSOE es "para tratar de tapar las noticias que están saliendo del Partido Socialista hacia Ángel Víctor Torres. De la misma manera que hace unos meses negaba haber conocido a la Directora General de Recursos Económicos o haber mantenido relaciones con Koldo García, ayer se demostró que no era así". Samuel Henríquez añadió que "hace menos de un mes, a los dirigentes de Primero Canarias, les garantizó que no se iba a producir la moción de censura. De hecho es una doble mentira. De la misma manera que mintió en aquel momento miente ahora porque faltó a la palabra. Ponemos luz larga pero no nos olvidamos de esta traición, que es una más de las que ya se han dado en San Mateo, Guía, Agaete y ahora Valsequillo".

"La vieja política"

Henríquez afirma que "no es un tema de inestabilidad, ni de falta de gestión, no es un tema de ideología. Es un tema de sillones. De seguir perpetuándose en ellos", y señala que se han puesto de acuerdo Carmelo Ramírez, Román Rodríguez y Chano Franquis, "que son la vieja política, y como se dan cuenta de que los movimientos que estamos haciendo, proponiendo una mesa de la unidad, les puede hacer perder los sillones y el coche oficial, lo que están haciendo es tratar de destruir todo lo que tenga que ver con Primero Canarias".

Sobre si van a revisar los pactos que mantienen actualmente con el PSOE en otras instituciones, el secretario de organización de Primero Canarias subraya que "no creo que sea positivo generar inestabilidad en las instituciones y generar más enfrentamientos. La gente está cansada de eso, de ver a los políticos estar constantemente peleándose por los sillones, y nosotros debemos garantizar la estabilidad en aquellos espacios en los que estamos, cumpliendo los objetivos que nos marcamos al inicio de la legislatura". Samuel Henríquez sostiene que "no hemos sido nosotros los que hayamos roto en ningún pacto ni ningún acuerdo de gobierno. Yo creo que tenemos que seguir esa idea porque lo que están tratando algunos es de desviar la atención sobre sus casos de corrupción y a lo que es una demanda de la ciudadanía canaria y que nosotros hemos liderado".

Henríquez recordó que la moción "la justifican en la ingobernabilidad y la falta de gestión en el Ayuntamiento de Valsequillo. Para nada. El Ayuntamiento de Valsequillo está bien gestionado y bien gobernado. De hecho, fue refrendado por una mayoría absoluta por los vecinos y vecinas de Valsequillo en las últimas elecciones".