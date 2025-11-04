Catorce personas amplían el Bosque de los Recuerdos de Valleseco

El Consejo de Gobierno del Cabildo de Gran Canaria a probó ayer la concesión de 450.000 euros en ayudas para el sector del tomate de la isla durante los próximos dos años con el objetivo de combatir la plaga de la Tuta absoluta, así como un requerimiento al Club de Golf de Las Palmas para que acredite la propiedad de la Casa de Bandama para resolver la concesión tras concluir los 50 años de uso que aprobó la Corporación insular en 1955, según informó en sendas notas.

El Cabildo ha concedido 450.000 euros en ayudas a los agricultores del tomate para combatir la plaga de la Tuta absoluta durante las zafras 2025-2026 y 2026-2027. De hecho, con esa finalidad, el Consejo de Gobierno Insular aprobó este lunes la convocatoria anticipada de estas subvenciones, cuya cuantía global se distribuye en un gasto plurianual de 250.000 euros para la anualidad 2026 y otros 200.000 euros para la de 2027. De esta ayuda, recuerda la Corporación insular, podrán beneficiarse las organizaciones de productores de frutas y hortalizas y las entidades asociativas de productores de tomate de Gran Canaria que cumplan los requisitos que establece la convocatoria. La cuantía de las subvenciones tiene un importe máximo unitario que se ha fijado en 1.000 euros por hectárea para la anualidad 2026 y en 800 euros por hectárea para la de 2027.

Casa de Golf de Bandama

Por otro lado, el Consejo de Gobierno, a propuesta de la Consejería de Presidencia y Movilidad Sostenible, acordó requerir al Real Club de Golf de Las Palmas que acredite documentalmente la propiedad de la Casa Club del Campo de Golf de Bandama, construida sobre una finca de titularidad insular, en cumplimiento del Acuerdo Plenario de 28 de diciembre de 1955.

Según el requerimiento, el Club dispone de tres meses desde la notificación para presentar la documentación que demuestre la titularidad del inmueble, tal como se establece en la cláusula sexta del acuerdo original entre ambas partes, en la que se preveía que, tras cincuenta años de uso, las construcciones revertirían automáticamente al patrimonio del Cabildo Insular salvo que se acreditara su propiedad.

El acuerdo del Consejo marca así el inicio de un proceso administrativo para determinar la titularidad definitiva de la Casa Club y regularizar su situación jurídica. En caso de que el Real Club de Golf de Las Palmas acredite la propiedad del edificio, el Cabildo podrá estudiar la concesión administrativa correspondiente. Mientras tanto, el Club seguirá ostentando la posesión en precario del Campo de Golf de Bandama.

Por último, el Consejo dio luz verde a contratar personal para desarrollar proyectos de mejora de infraestructuras de regadío en 12 municipios de la isla con una inversión global de 1.796.000 euros. Así, se dotará el Servicio insular de Infraestructura Rural de dos ingenieros técnicos agrícolas y dos delineantes, para materializar las doce obras incluidas en el convenio de colaboración firmado por el Cabildo y el Gobierno canario. n

Catorce personas con perfiles de difícil empleabilidad han sido contratadas por la Consejería de Empleo y Desarrollo Local del Cabildo para ampliar el futuro Bosque de los Recuerdos, el primer cementerio de cenizas de Canarias que promueve la Fundación Foresta en un suelo cedido por Valleseco. El Cabildo invierte 400.000 euros para nueve meses.