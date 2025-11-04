Más de cien agricultores de Cercados de Araña recurren a cubas por la sequía: «Nosotros ya no regamos nuestros cultivos, lo que hacemos es mojar un poco las tierras»

La sequía asfixia con más fuerza que nunca a más de un centenar de agricultores en Cercados de Araña, en el municipio de San Bartolomé de Tirajana. La escasez de lluvias ha llevado al límite a quienes dependen del campo, obligándolos a recurrir de forma urgente al uso de cubas de agua para intentar salvar sus cultivos y evitar pérdidas irreparables. Ante esta situación, el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana aprobó en el Pleno celebrado el pasado mes de octubre una ayuda económica de 5.000 euros destinada a costear el transporte de estas cisternas de agua hasta las fincas de los agricultores afectados.

Aunque la falta de precipitaciones ha sido una constante en los últimos años, la crisis se ha agravado desde octubre de 2024, cuando el Cabildo de Gran Canaria se vio obligado a suspender el suministro de agua destinada al sector primario debido a la falta total de reservas en la presa de Chira. Desde entonces, los agricultores han tenido que buscar soluciones por su cuenta. «Nosotros ya no regamos nuestros cultivos, lo que hacemos ahora es mojar un poco nuestras tierras», explica Antonio Luis Cerpa, tesorero de la Comunidad de Regantes de Cercados de Araña.

Sin embargo, ante la gravedad de la situación, los trabajadores del sector primario afectados por la sequía y el corte de agua se pusieron en contacto con el Ejecutivo insular, logrando activar una solución temporal de emergencia. Con el apoyo técnico del Cabildo de Gran Canaria, los agricultores obtuvieron la autorización para aprovechar el pequeño volumen de agua que aún quedaba en la presa de Chira, trasladándolo a un depósito habilitado en las propias instalaciones. Desde allí, el recurso se distribuye en cubas hasta las distintas fincas del barrio, lo que ha permitido mantener con vida parte de los cultivos y aliviar, aunque sea de forma provisional, la crítica situación del campo.

Albaricoques y ciruelas

En esta zona de San Bartolomé de Tirajana, los sembrados han ido variando con el paso del tiempo. En sus inicios predominaban las plantaciones de albaricoques y ciruelas, que más tarde dieron paso al cultivo de papas. En la actualidad, aunque los albaricoqueros y ciruelos siguen siendo los más abundantes, también se han incorporado naranjos y limoneros. Si bien estos frutales no requieren tanta agua como otros cultivos, necesitan un riego constante y regular para mantener su productividad y resistir las altas temperaturas que caracterizan la zona.

No obstante, el barrio de Cercados de Araña no es el único afectado por la sequía en el sur de la isla. Los recursos hídricos gestionados por el Cabildo de Gran Canaria se comparten entre diferentes zonas agrícolas, lo que obliga a repartir el agua disponible entre los agricultores del Lomo de la Palma y la Comunidad de Regantes de Chira, entre otros. Esta distribución, aunque necesaria, reduce aún más la disponibilidad de agua para cada área y complica la supervivencia de los cultivos en una de las etapas más secas de los últimos años.

20.000 litros de agua

«El Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana también ha colaborado con nosotros en el bombeo del agua y ahora con el abono del transporte de las cubas», agradece Cerpa, quien además explica que, para salvar su cosecha de unos 350 árboles, necesitaría al menos seis horas de agua al mes. Sin embargo, la realidad es muy distinta: solo utiliza dos cubas de agua, que en total suman unos 20.000 litros, una cantidad mínima si se compara con los 210.000 litros que serían necesarios para mantener en buen estado sus cultivos.

«Nos tenemos que remediar con lo que hay», manifiesta el agricultor, quien, a pesar de la crítica situación que atraviesa, reconoce el esfuerzo del Cabildo de Gran Canaria, el Consejo Insular de Aguas y el Ayuntamiento, instituciones que —asegura— están poniendo de su parte para apoyar al sector primario. «Tenemos todas nuestras esperanzas puestas en que las obras de la elevación del agua de Arguineguín a la presa de Chira concluyan pronto y nos den un respiro», finaliza.