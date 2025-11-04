Investigan a dos personas por sustraer 57 kilos de aguacates en Veneguera
La Policía Local de Mogán los sorprendió con sacos llenos de fruta presuntamente robada de fincas de la zona
La Policía Local de Mogán investiga a un hombre y una mujer como presuntos autores de un delito leve de hurto, tras ser sorprendidos en posesión de 57 kilogramos de aguacates presuntamente sustraídos de varias fincas situadas en la zona agrícola de Veneguera.
Los hechos ocurrieron en la tarde del 28 de octubre, cuando una patrulla policial, que realizaba labores de vigilancia por caminos rurales frecuentados por agricultores, recibió un aviso del Jefe de Servicio alertando sobre un vehículo sospechoso que se desplazaba por la zona. Según el aviso, sus ocupantes podrían estar implicados en la sustracción de fruta.
Una vez localizado el turismo, los agentes identificaron a los dos ocupantes, quienes declararon de forma espontánea que venían de la zona de la playa y admitieron tener antecedentes penales. Durante la inspección del vehículo, los agentes hallaron dos sacos blancos repletos de aguacates. Ambos reconocieron haberlos recogido desde el exterior de unas fincas privadas.
La Policía informó a los investigados de sus derechos y les comunicó que se les abriría diligencias por un presunto delito contra el patrimonio.
La Unidad de Atestados asumió la instrucción del caso y procedió a la intervención cautelar de la mercancía. Posteriormente, el propietario de una de las fincas afectadas reconoció los aguacates como propios y formalizó la correspondiente denuncia.
