‘Arriba las que limpian’: las camareras de piso de Santa Lucía de Tirajana suben al escenario para contar su historia

Es sabido por todos que mantener viva la memoria es una tarea exigente y que el olvido es mucho más raudo. En torno a esta idea nace una obra de teatro que sacude el silencio para tomar la palabra y luchar por un puesto en la memoria histórica canaria, que reconozca el trabajo de quienes, durante décadas, han sacado el brillo de la industria turística.

El próximo 27 de noviembre, en la Sala Saro Bolaños del Teatro Víctor Jara, en Vecindario, trece mujeres levantarán el telón de Arriba las que limpian, una obra que da voz a las camareras de piso de Santa Lucía. El título no es casual; es una consigna que se ha repetido una y otra vez en las manifestaciones del colectivo de las ‘kellys’-las que limpian-, y que agrupa a las trabajadoras de la limpieza que luchan por unas condiciones laborales más dignas. Las actrices son Fefa, Eulogita, Conchita, Fefa Blasina, Adela, Natalia, Virginia, Lupe, Esther, María Ángeles, Marfia, Elos y Patricia.

La pieza teatral se adentra en las entrañas del turismo desde una mirada inédita: la de quienes hacen las camas, limpian los baños y mantienen intacta la comodidad de aquellos que descansan. Arriba las que limpian quiere rescatar del anonimato a las mujeres que, con su esfuerzo, impulsaron la economía que alimenta no solo al municipio de Santa Lucía de Tirajana, sino a todo el Archipiélago.

El productor del montaje, Luis Lorite, explica que el proceso de selección fue tan singular como la obra misma. Primero organizaron sesiones con las trabajadoras para que compartieran sus experiencias. De esos encuentros, relata, eligieron a las actrices y muchas de las historias que alimentan el guion. Durante los talleres, mujeres de entre 30 y 70 años hablaron de todas las sorpresas que encuentran al abrir las habitaciones, así como de su relación con los turistas y con los canarios que llenan los hoteles en Semana Santa y que «muchas veces las tratan peor que los extranjeros».

Dinámicas de trabajo

La trama comienza con la llegada de una correturno, el nombre por el que se conoce en el sector a las trabajadoras que cubren vacaciones o bajas. A través de su mirada, el público conoce las dinámicas agotadoras del oficio. Sin embargo, lo hace sin victimizar a las camareras, pues aunque sus cuerpos cargan las secuelas de tantos años de esfuerzo -hernias, operaciones de menisco, prótesis en las rodillas- estas mujeres se presentan como supervivientes. «Ellas contaban los dramas más grandes de su vida y se iban con una sonrisa», resume Lorite, pues usan el humor para minimizar la gravedad de la situación.

No obstante, el camino hasta subir al escenario no ha sido fácil. El miedo fue el primer obstáculo. «No querían participar porque han salido muy quemadas de estar en listas negras, de ser despedidas, de sufrir represalias», recuerda el productor. Aun así, poco a poco, el proyecto se convirtió en un espacio seguro, un lugar donde recuperar la esperanza.Durante el proceso de creación, las actrices, la mayoría sin experiencia, participaron en talleres para ganar seguridad y soltura. «Ahora las veo muy contentas, muy envalentonadas y con sus nervios escénicos como todo el mundo», asegura Lorite. En cualquier caso, más allá del resultado en el escenario, el proyecto ha cumplido con su objetivo: crear un espacio de encuentro con el que estas mujeres se sientan orgullosas de todos sus esfuerzos. La representación, financiada por el Instituto de las Mujeres y apoyada por el Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana, se concibe como una excusa para crear una comunidad a través del arte, que sirva para resaltar el trabajo de estas mujeres dentro de un sector que transformó el sur de la isla.