Un motorista herido y grandes retenciones tras un accidente en Telde en hora punta
El motorista, de 25 años, fue trasladado al Hospital Insular con heridas moderadas
Un accidente entre una motocicleta y un coche en la carretera GC-100, a la altura del kilómetro 5, ha provocado importantes retenciones este martes por la mañana en el municipio de Telde, en Gran Canaria.
El incidente tuvo lugar a las 07:51 horas en el camino de La Majadilla, generando una fuerte congestión tanto en dirección Jinámar como en la entrada hacia la GC-1. Según ha informado el 112, el motorista, un hombre de 25 años, sufrió policontusiones y un traumatismo en una pierna de carácter moderado, siendo trasladado en ambulancia de soporte vital básico al Hospital Universitario Insular.
Guardia Civil y Policía Local en el lugar
Tras el aviso recibido por el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112, se activaron una ambulancia de soporte vital básico, así como efectivos de la Guardia Civil y la Policía Local de Telde, que se encargaron de regular el tráfico y realizar el correspondiente atestado.
Testigos presenciales afirman que en el punto del accidente permanecen una ambulancia, patrullas de la Guardia Civil y Policía Local, mientras se va dando paso alternativo a los vehículos, lo que ha generado largas colas en ambos sentidos de la vía, especialmente en la salida de Telde hacia Jinámar.
A la congestión derivada del accidente se suma la presencia de un coche averiado en mitad de la carretera en sentido Las Palmas-Telde, lo que agravó aún más el tráfico en la zona, especialmente en la conexión con Jinámar y en las vías de acceso a la GC-1.
