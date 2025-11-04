Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Un motorista herido y grandes retenciones tras un accidente en Telde en hora punta

El motorista, de 25 años, fue trasladado al Hospital Insular con heridas moderadas

Caos en Telde tras un incidente en la GC-100

Caos en Telde tras un incidente en la GC-100

La Provincia

Johanna Betancor Galindo

Johanna Betancor Galindo

Las Palmas de Gran Canaria

Un accidente entre una motocicleta y un coche en la carretera GC-100, a la altura del kilómetro 5, ha provocado importantes retenciones este martes por la mañana en el municipio de Telde, en Gran Canaria.

El incidente tuvo lugar a las 07:51 horas en el camino de La Majadilla, generando una fuerte congestión tanto en dirección Jinámar como en la entrada hacia la GC-1. Según ha informado el 112, el motorista, un hombre de 25 años, sufrió policontusiones y un traumatismo en una pierna de carácter moderado, siendo trasladado en ambulancia de soporte vital básico al Hospital Universitario Insular.

Guardia Civil y Policía Local en el lugar

Tras el aviso recibido por el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112, se activaron una ambulancia de soporte vital básico, así como efectivos de la Guardia Civil y la Policía Local de Telde, que se encargaron de regular el tráfico y realizar el correspondiente atestado.

Testigos presenciales afirman que en el punto del accidente permanecen una ambulancia, patrullas de la Guardia Civil y Policía Local, mientras se va dando paso alternativo a los vehículos, lo que ha generado largas colas en ambos sentidos de la vía, especialmente en la salida de Telde hacia Jinámar.

Noticias relacionadas y más

A la congestión derivada del accidente se suma la presencia de un coche averiado en mitad de la carretera en sentido Las Palmas-Telde, lo que agravó aún más el tráfico en la zona, especialmente en la conexión con Jinámar y en las vías de acceso a la GC-1.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Así es como multará el nuevo radar de la DGT que entra en funcionamiento hoy en esta carretera de Gran Canaria
  2. El bar más mítico Gran Canaria: abierto desde 1960 y famoso por su bocadillo de pata
  3. La Aemet prevé un Halloween más gris en Canarias, con lluvias aisladas y descenso térmico
  4. Crimen de las espiritistas en Telde: Una joven mata a su hermana para que su hermano no entre solo al cielo
  5. La UD Las Palmas compra el palacete de Eufemiano Fuentes de Santa Brígida
  6. Obras Públicas inicia las obras del viaducto de La Palma en la carretera de La Aldea
  7. Así apareció este coche en plena ladera de Gran Canaria sin rastro de ocupantes
  8. ¿Por qué se llama así Arinaga (y qué significa realmente su nombre)?

Un motorista herido y grandes retenciones tras un accidente en Telde en hora punta

Un motorista herido y grandes retenciones tras un accidente en Telde en hora punta

La oposición presenta una moción de censura en Valsequillo

La oposición presenta una moción de censura en Valsequillo

La niebla sorprende a primera hora en Vecindario y reduce la visibilidad en la GC-1

La niebla sorprende a primera hora en Vecindario y reduce la visibilidad en la GC-1

Así amaneció Vecindario: niebla cerrada y visibilidad mínima por inversión térmica

Así amaneció Vecindario: niebla cerrada y visibilidad mínima por inversión térmica

Gasolineras más baratas hoy: encuentra la gasolina con el precio más bajo de este martes en tu municipio de Las Palmas de Gran Canaria

Gasolineras más baratas hoy: encuentra la gasolina con el precio más bajo de este martes en tu municipio de Las Palmas de Gran Canaria

La clínica estética que cerró sus tiendas en Canarias entra en preconcurso de acreedores: "Es un contexto crítico para el sector"

La clínica estética que cerró sus tiendas en Canarias entra en preconcurso de acreedores: "Es un contexto crítico para el sector"

Catorce personas amplían el Bosque de los Recuerdos de Valleseco

Catorce personas amplían el Bosque de los Recuerdos de Valleseco

Sebastián Galindo Bordón : «Las barberías de antes eran nuestras redes sociales»

Sebastián Galindo Bordón : «Las barberías de antes eran nuestras redes sociales»
Tracking Pixel Contents