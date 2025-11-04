Una manta blanca cubre la isla: bancos de niebla en varios puntos de Gran Canaria

Vecindario amaneció hoy como si alguien hubiera cubierto el paisaje con una sábana blanca. La niebla descendió hasta el nivel del mar, abrazando tejados, calles y vehículos con una humedad espesa que parecía detener el tiempo. En Sardina del Norte, en Gáldar, ocurrió lo mismo, pues un velo denso recortaba siluetas y silenciaba el paisaje costero del noroeste.

Eran las 8:00 de la mañana y la visibilidad era tan baja que, en tramos de la GC-1, apenas se distinguían los faros de los coches. El foco de un solo vehículo iluminaba el asfalto a la altura de Doctoral, mientras en Sardina las primeras luces del día luchaban por atravesar la bruma.

La niebla desciende al nivel del mar

Según informa la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), se trata de una inversión térmica en superficie, un fenómeno que atrapa el aire frío en las capas bajas de la atmósfera e impide que suba. En consecuencia, el vapor de agua se condensa en forma de bancos de niebla muy pegados al suelo es una inversión térmica en superficie, un fenómeno meteorológico que atrapa el aire frío en las capas bajas de la atmósfera, impidiendo que ascienda y formando bancos de niebla pegados al suelo.

Este tipo de niebla es frecuente en zonas de medianías, pero menos habitual en áreas costeras como las afectadas hoy. Para que se forme, se necesita una noche estable, sin viento y con cielos despejados. Y eso es justo lo que ocurrió durante la madrugada en varios puntos del archipiélago.

La inversión térmica en el norte de Gran Canaria / LP/DLP

Una visibilidad casi nula

Otras zonas del sur y norte de Gran Canaria también reportaron visibilidad limitada, especialmente en tramos de carretera próximos al mar.

Por el momento, no se han registrado incidencias relacionadas con este fenómeno, aunque desde la Aemet y los servicios de emergencia se recuerda la importancia de mantener la distancia de seguridad y reducir la velocidad si se circula en condiciones de baja visibilidad.